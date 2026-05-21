473 ребенка пострадали в Нижегородской области от укусов клещей с начала сезона. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 20 мая, в Нижегородской области зафиксировано 1522 случая присасывания клещей. Среди пострадавших 473 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотебнадзора.

В настоящее время обращения поступили из 48 муниципальных образований Нижегородской области, а также из восьми районов Нижнего Новгорода.

- На данный момент зарегистрирован случай заболевания иксодового клещевого боррелиоза. Пациент – 67-летний житель Тонкинского района. Нападение инфицированного клеща произошло по месту жительства. Диагноз уже подтвержден лабораторно, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

К сожалению, это не единственный пострадавший. К этому моменту были лабораторно исследованы 2 270 клещей. Из них 323 были заражены. В частности, четыре клеща были инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 323 – боррелиями, семь – эрлихиями, 62 – анаплазмами. Экстренно противоклещевой иммуноглобулин был введен 312 пострадавшим, в том числе 303 детям.

Чаще всего случаи присасываний происходят на придомовой территории – 40%, еще 29% случаев – на садово-огородных участках, 15% - в лесу, 13% - в парках и скверах. Иногда клещей привозят из путешествий по другим регионам.

Тем временем в регионе продолжается вакцинация людей против клещевого вирусного энцефалита. Прививки успели сделать 9071 человек, в том числе 983 ребенка. Одновременно с этим идет акарицидная обработка мест массового отдыха и зеленых территорий. Сейчас обработки проведены на площади 1544,306 га.

КОНКРЕТНО

В каких районах больше всего присасываний клещей?

- Бор (137 случаев)

- Дзержинск (103)

- Ветлужский (89)

- Павловский (77)

- Автозаводский (79)

- Приокский (71)

- Советский (87)

КСТАТИ

Как защититься от клещей?

- Надевайте специальную или приспособленную одежду, плотно прилегающую к телу при посещении лесов и «зеленых» зон.

- Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высоким травостоем. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх.

- При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы. Перед ночевкой следует тщательно осмотреть одежду, тело и волосы.

- Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты)

- Каждые 10-15 минут проводите само- и взаимоосмотры на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться, а также регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе.

- В случае присасывания клеща, обратитесь в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.