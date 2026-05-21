Кровавая бойня в Балахне: Мужчина, зарезавший жену и забивший насмерть дочь, будет дожидаться приговора в психбольнице

У жителя Балахны, жестоко убившего свою семью, обнаружили психическое расстройство. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Новый поворот получило дело жителя Балахны, который прошлой зимой жестоко убил свою жену и еще совсем маленькую дочку. Мужчину отправили на принудительное лечение в спецучреждение. Такое решение было принято после экспертизы, которая показала наличие у него психического расстройства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, трагедия, взбудоражившая общественность, произошла в январе 2025 года в доме на улице Бумажников в Балахне. Тогда глава семьи напал на своих самых близких людей – жену и маленькую дочь. Женщине он нанес несколько ножевых ранений, а ребенка забил тупым предметом. От полученных травм девочка, которой было всего 1,5 года, погибла на месте, а ее мать еще попыталась побороться за жизнь.

Видео: СУ СКР по Нижегородской области Видео с места преступления, где житель Балахны зарезал жену и насмерть забил маленькую дочь

Крики, доносившиеся из квартиры, привлекли соседа. Когда дверь злосчастной квартиры открылась, увиденное повергло его в шок. Перед ним без чувств рухнула окровавленная женщина, а в дверном проеме с ножом в руках сидел отец семейства. Пенсионер, ставший невольным свидетелем жестокой расправы, сразу убежал к себе в квартиру, откуда вызвал полицию и скорую. В этом время глава семьи успел покалечить себя. Прибывшие медики госпитализировали его и супругу, ребенка спасти уже не удалось. Женщина позже умерла в больнице, оставив в квартире множество кровавых следов в попытках спасти себя.

Позже выяснилось, что напавший на своих родных был бизнесменом и занимался автозапчастями в Подмосковье. В Балахну семья переехала незадолго до трагедии. Друзья и знакомые отзывались о ней положительно, ничего не предвещало такого ужасного исхода. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц с особой жестокостью.

В ходе расследования специалисты провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала у нападавшего наличие психического расстройства. Это значит, что в момент нападения на своих родственников мужчина не осознавал свои действия и не мог ими руководить. По решению суда он был направлен в специализированное медучреждение, где будет проходить принудительное лечение.