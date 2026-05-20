«Садик Чайковского» появится около оперного театра в Нижнем Новгороде

Все желающие смогут лично принять участие в высадке гортензий на территории у здания театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с Нижегородским театром оперы и балета имени А.С. Пушкина появится «Садик Чайковского» — памятное цветочное пространство, посвящённое великому композитору, который дважды посещал Нижний Новгород и был страстным цветоводом.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, 23 мая все желающие смогут лично принять участие в высадке гортензий на территории у здания театра. Инициатива организована совместно с фондом «Земля нижегородская» в рамках благотворительного проекта.

Выбор места не случаен. Пётр Чайковский не только писал гениальную музыку, но и увлекался садоводством: он сам высаживал растения и черпал вдохновение в уходе за цветами. Композитор дважды бывал в Нижнем Новгороде — в 1887 году, отправившись отсюда в путешествие по Волге, и весной 1893-го, когда провёл несколько дней у брата Анатолия. Именно в Нижнем Новгороде, любуясь разливом Оки и Волги, Чайковский отметил свой последний день рождения.

На сайте «800 добрых дел» до 22 мая идёт благотворительный сбор средств на закупку саженцев, подготовку грунта и организацию посадки. Фонд гарантирует полную прозрачность расходования средств.

Присоединиться к высадке гортензий в открытый грунт приглашают всех любителей оперы и балета, почитателей творчества композитора и неравнодушных горожан. Мероприятие начнётся 23 мая в 10:00. Каждый участник сможет внести личный вклад в создание нового городского сада, который будет радовать нижегородцев долгие годы.