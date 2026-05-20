Болезни сердца, невралгия и камни в желчном пузыре: Нижегородские медики рассказали, под какие заболевания может маскироваться дефицит йода

Нижегородцам рассказали о причинах болезней щитовидной железы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Щитовидная железа, расположенная в передней части шеи, является очень важной частью человеческого организма. Хотя она весит всего 15-20 граммов, она влияет на все системы – обеспечивает выработку гормонов, поддерживает психоэмоциональное состояние, регулирует обмен веществ, энергетический баланс, рост и развитие. Чем опасны проблемы со щитовидно железой, и как сохранить ее здоровье, рассказала главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина.

- Щитовидная железа регулирует все обменные процессы. От щитовидной железы зависит работа всех внутренних органов, прочность скелета, состояние кожи и волос, физическая активность и масса тела, сон и аппетит, умственные способности, настроение, половое развитие и даже индивидуальные механизмы старения. Она играет важную роль в функционировании иммунной системы организма – ее гомоны стимулируют выработку Т-клеток, с помощью которых организм борется с инфекцией, - объяснила медик.

Несмотря на это, проблемы со щитовидной железой остаются очень распространенным заболеванием. По статистике, им страдают свыше миллиона россиян. В частности, у 8% жителей старше 50 лет наблюдается снижение функции щитовидной железы, у 30% взрослы – есть узловые образования в железе, у 10-30% россиян – есть зоб (увеличение размера железы). Во многом это объясняется существующим в наших регионах дефицитом йода.

- К заболеваниям щитовидной железы могут привести наследственная предрасположенность, чрезмерная инсоляция, постоянные стрессы, вирусные и бактериальные инфекции, хронические заболевания носоглотки, а также сбои в работе иммунитета, - рассказала врач. – Но чаще всего это связано с недостатком йода в организме. Средний уровень потребления йода жителями России составляет 40–80 микрограммов в сутки, что в 2–3 раза ниже рекомендуемой нормы.

Как рассказывают врачи, при дефиците йода страдает не только щитовидная железа. Это также способно привести к проблемам с иммунитетом, нервной и сердечно-сосудистой системами, опорно-двигательным аппаратом, органами желудочно-кишечного тракта и репродуктивной функцией.

При крайней степени йодного дефицита у человека может развиться гипотиреоз. Он способен маскироваться под самые разные заболевания. Кто-то жалуется на сердце и идет к кардиологу, кого-то беспокоят неврологические симптомы, кого-то – камни в желчном пузыре. Однако истинной причиной клинических проявлений является именно гипотиреоз. Особенно опасен он для беременных – нехватка йода может привести к выкидышам, рождению мертворожденного ребенка или многочисленным патологиям у младенца – слепоте, глухоте, косоглазию и т.д.

- К сожалению, не существует единой формулы профилактики этого заболевания, - рассказывает Наталья Подпругина. – ВОЗ рекомендует начинать с рационального питания. В свой рацион нужно включить морепродукты, рыба, морская капуста. Также йод содержится в хурме, финиках, бананах, черноплодной рябине, яблоках, вишне, свекле, баклажанах, чесноке, листовых салатах, помидорах и луке. Также будут полезны гречка, пшено и кисломолочные продукции.