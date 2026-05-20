Юрий Шалабаев: авиасообщение с Сербией даст новые возможности нижегородцам

Прямые рейсы связали Нижний Новгород и Белград. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сербией открылось 19 мая: первый самолет приземлился в аэропорту Чкалов минувшим вечером. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях. Теперь нижегородцы могут улететь в Белград без пересадок - и это настоящий прорыв для путешественников.

Юрий Шалабаев отметил, что с сербами Нижний Новгород связывают давняя дружба и культурные связи.

- Наш Нижний Новгород и сербский Нови-Сад являются городами-побратимами. Теперь дорога к друзьям и партнерам, в гостеприимную Сербию, станет быстрой и комфортной, - написал глава города.

Перевозки осуществляет национальная авиакомпания AirSerbia. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. Время в пути составляет всего 3 часа 50 минут. На линии задействуют комфортабельные самолеты Airbus A319.

Нижний Новгород стал пятым российским городом в расписании авиакомпании. Ранее ее самолеты летали из Белграда только в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Особенно приятно, что для туристов из России действует безвизовый режим.