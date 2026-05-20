Полумарафон «Беги, герой!» пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 мая. Фото: страница проекта в Вк

В ближайшие выходные, 23 и 24 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт полумарафон «Беги, герой!» (3+). В связи с этим движение транспорта по маршруту забега будет временно ограничено. Список перекрываемых улиц внушительный - по сути, встанет почти весь центр и несколько крупных магистралей.

В субботу, 23 мая, с полуночи до девяти вечера закроют участки Волжской набережной, улиц Совнаркомовской и Бетанкура. А с 21:00 субботы до 16:00 воскресенья ограничения станут гораздо серьёзнее. Под запрет попадут всё те же набережные и съезды, Похвалинский, Зеленский, Георгиевский и Казанский съезды, Канавинский мост, ключевые улицы в центре - Минина, Ульянова, Варварская, Алексеевская, Пискунова, а также площадь Минина и Пожарского. Без движения останутся и участки в нагорной части: Керченская, Советская, Самаркандская, Широкая, Красная Слобода и даже набережная Гребного канала.

На это время изменят и маршруты общественного транспорта. Десятки автобусов и электробусов пойдут в объезд - через метромост, Одесскую, Горького, Ошарскую и другие улицы. Некоторые маршруты сократят, часть направят по Пискунова в оба конца.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро. Центр в эти выходные лучше объезжать - будет очень сложно.

КОНКРЕТНО

Какие улицы перекроют

23 мая с 00.01 до 20.59 для проезда будут закрыты участки:

- Волжской набережной (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской),

- ул. Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Стрелки),

- ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).

С 21.00 23 мая до 16.00 24 мая движение ограничат на:

- Волжской набережной (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской),

- ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской, а также от Мещерского бульвара до ул. Самаркандской в направлении Волжской набережной),

- ул. Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Самаркандской),

- ул. Самаркандской (от ул. Бетанкура до ул. Стрелки),

- ул. Советской (от ул. Марата до ул. Стрелки),

- ул. Керченской (от ул. Совнаркомовской до ул. Советской),

- Канавинском мосту,

- Похвалинском съезде (от Благовещенской площади до ул. Малой Покровской),

- Нижне-Волжской набережной (от Благовещенской площади до Казанского съезда),

- ул. Красная Слобода,

- ул. Широкой,

- Зеленском съезде,

- Георгиевском съезде,

- Казанском съезде,

- Набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №110А),

- Верхне-Волжской набережной,

- ул. Минина (от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова),

- пл. Минина и Пожарского (от Георгиевского съезда до Зеленского съезда),

- улицах Ульянова, Варварской, Алексеевской (от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского).