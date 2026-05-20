Полумарафон «Беги, герой!» пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 мая

В ближайшие выходные, 23 и 24 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт полумарафон «Беги, герой!» (3+). В связи с этим движение транспорта по маршруту забега будет временно ограничено. Список перекрываемых улиц внушительный - по сути, встанет почти весь центр и несколько крупных магистралей.
В субботу, 23 мая, с полуночи до девяти вечера закроют участки Волжской набережной, улиц Совнаркомовской и Бетанкура. А с 21:00 субботы до 16:00 воскресенья ограничения станут гораздо серьёзнее. Под запрет попадут всё те же набережные и съезды, Похвалинский, Зеленский, Георгиевский и Казанский съезды, Канавинский мост, ключевые улицы в центре - Минина, Ульянова, Варварская, Алексеевская, Пискунова, а также площадь Минина и Пожарского. Без движения останутся и участки в нагорной части: Керченская, Советская, Самаркандская, Широкая, Красная Слобода и даже набережная Гребного канала.
На это время изменят и маршруты общественного транспорта. Десятки автобусов и электробусов пойдут в объезд - через метромост, Одесскую, Горького, Ошарскую и другие улицы. Некоторые маршруты сократят, часть направят по Пискунова в оба конца.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро. Центр в эти выходные лучше объезжать - будет очень сложно.
КОНКРЕТНО
Какие улицы перекроют
23 мая с 00.01 до 20.59 для проезда будут закрыты участки:
- Волжской набережной (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской),
- ул. Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Стрелки),
- ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской).
С 21.00 23 мая до 16.00 24 мая движение ограничат на:
- Волжской набережной (от ул. Пролетарской до ул. Совнаркомовской),
- ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Самаркандской, а также от Мещерского бульвара до ул. Самаркандской в направлении Волжской набережной),
- ул. Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Самаркандской),
- ул. Самаркандской (от ул. Бетанкура до ул. Стрелки),
- ул. Советской (от ул. Марата до ул. Стрелки),
- ул. Керченской (от ул. Совнаркомовской до ул. Советской),
- Канавинском мосту,
- Похвалинском съезде (от Благовещенской площади до ул. Малой Покровской),
- Нижне-Волжской набережной (от Благовещенской площади до Казанского съезда),
- ул. Красная Слобода,
- ул. Широкой,
- Зеленском съезде,
- Георгиевском съезде,
- Казанском съезде,
- Набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №110А),
- Верхне-Волжской набережной,
- ул. Минина (от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова),
- пл. Минина и Пожарского (от Георгиевского съезда до Зеленского съезда),
- улицах Ульянова, Варварской, Алексеевской (от ул. Пискунова до пл. Минина и Пожарского).