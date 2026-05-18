Более 20 БПЛА сбили в Нижегородской области 18 мая.

18 мая в Нижегородской области силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников - всего было сбито более 20 дронов. Об этом написал губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях. Рассказываем, что известно к этой минуте об атаке беспилотников в Нижегородской области 18 мая.

Атака БПЛА в Нижегородской области 18 мая: хронология событий

Беспилотная опасность была введена в Нижегородской области ранним утром 18 мая. В целях безопасности небо над регионом закрыли, объявив план «ковер». Аэропорт Нижнего Новгорода до сих пор не отправляет и не принимает самолеты.

В результате отражения атаки дронов, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако без последствий не обошлось.

- В результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы, - сообщил Глеб Никитин, отметив, что защита неба над регионом продолжается.

Атака БПЛА в Нижегородской области 18 мая: последствия

В результате атаки беспилотников обломками были повреждены гражданские объекты, однако эти повреждения оцениваются как незначительные, сообщил губернатор Глеб Никитин. Среди людей пострадавших нет.

В аэропорту Нижнего Новгорода с самого утра действуют ограничения на полеты. По информации самой воздушной гавани, на данный момент шесть рейсов задержаны, а три отменены по решению авиакомпаний. Сейчас с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители перевозчиков.

Атака БПЛА 18 мая в других регионах России

Как сообщили в Минобороны, с 07:00 до 16:00 средства ПВО сбили над регионами 91 беспилотник. Атака затронула Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Тульскую области, а также Москву, Краснодарский край и Нижегородскую область. Работа по отражению атак продолжится.