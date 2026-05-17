Трудовой стаж старейшей врачебной династии Нижегородской области достиг 828 лет

Они стали победителями конкурса «Медицинские династии — 2026»

В Нижегородской области определили победителя конкурса «Медицинские династии — 2026». Им стала семья Абаимовых-Сидоровых-Яндыгановых из Городской клинической больницы №40 - это самая многочисленная и старейшая врачебная династия региона. Как рассказали в нижегородском профсоюзе здравоохранения, она объединяет 28 человек в шести поколениях, а общий трудовой стаж семьи достиг 828 лет.

Фото: Нижний Новгород | Профсоюз здравоохранения РФ

У истоков династии стоял Никита Артемьевич Абаимов. Он родился в Починках в 1870 году, получил образование земского фельдшера и с 1900 по 1912 год курировал Кемлянский врачебный участок. В те годы он отдавал всего себя служению людям и заложил фундамент того, что сегодня превратилось в целую врачебную армию.

Дочери Никиты Артемьевича пошли по его стопам, а за ними и внуки, правнуки и праправнуки. Сейчас в династии есть хирурги, акушеры-гинекологи, рентгенологи, эндокринологи, урологи и педиатры, среди которых доктора и кандидаты наук, профессора и заслуженные врачи.

Шестое поколение представляет Денис Сидоров, врач-хирург и врач-флеболог первого хирургического отделения ГКБ №40. Он начинал с санитара операционного блока, а сегодня за плечами сотни спасенных жизней. Его супруга Алина работает врачом УЗ-диагностики, старшая дочь Вероника уже пообещала продолжить семейное дело - значит, будет и седьмое поколение.