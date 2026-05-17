В нижегородском зоопарке «Лимпопо» подрастает второй в истории региона редчайший детеныш трубкозуба. Малышу чуть больше недели от роду, но он уже заметно окреп и вовсю радует сотрудников первыми успехами.

При рождении кроха весил чуть больше килограмма, а теперь его вес перевалил за 2,5 килограмма. Есть и еще один повод для радости: чудо-детеныш начал проявлять самостоятельность. Если раньше кормление проходило исключительно на руках у сотрудников, то теперь он сам подходит к бутылочке. Кстати, такая осторожность в уходе не случайна: трубкозубы - животные грузные и не слишком ловкие, поэтому на первых порах их выкармливают вручную, чтобы случайно не навредить.

Малыш-трубкозуб постепенно прибавляет в весе

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Конечно, крошке еще много чему предстоит научиться, а мы, конечно, будем ему в этом помогать! - пишут представители страны птиц и зверей.

Напомним, новостью о появлении малыша в «Лимпопо» поделились 6 мая. Пол детеныша пока определить сложно, ведь у этих животных нет ярко выраженных внешних половых признаков. Предположения у сотрудников зоопарка уже есть, но окончательно узнать, мальчик это или девочка, получится только когда кроха подрастет и окрепнет.

К слову, в прошлом году здесь же родился первый в истории региона трубкозуб. Имя для самочки выбирали сами нижегородцы, назвав Хибой, что означает «подарок». В пять месяцев малышка переехала в Бахчисарайский парк миниатюр в Крыму. Сегодня в России только два зоопарка, где размножаются трубкозубы, и помимо Нижнего Новгорода детеныш этого редкого животного появился на свет в Екатеринбурге. В дикой же природе трубкозубы обитают в Африке.