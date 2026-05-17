Жара в +30°С и дождливые выходные: погода в Нижнем Новгороде на неделе с 18 по 24 мая

Самым жарким днем на этой неделе окажется среда Фото: АНО «Центр 800».

Лето решило не ждать календарного июня и ворвалось в Нижний Новгород уже в середине мая. Жаркая погода, установившаяся в городе, продолжит радовать нижегородцев всю предстоящую рабочую пятидневку, а вот к выходным небо нахмурится и зарядят дожди. Такой прогноз дает сервис «Яндекс Погода».

Понедельник, 18 мая, начнется с легкой облачности и 23 градусов тепла, а к обеду воздух прогреется до плюс 29. Восточный ветер будет слабым, не больше четырех метров в секунду, так что первый рабочий день смело можно назвать идеальным для прогулок. Единственное, о чем не стоит забывать: солнце уже по-летнему активное, и головные уборы лишними точно не будут.

Во вторник жара продолжит набирать обороты. Утренние 24 градуса к середине дня превратятся в ровно плюс 30 под ярким солнцем и без единого крупного облака. Лишь ближе к вечеру с востока подтянется облачность, и к ночи похолодает до 19 градусов. В региональном МЧС предупредили: как минимум до 19 мая в Нижнем сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура окажется на семь и более градусов выше климатической нормы, которая для этого времени года составляет 11-14 градусов.

Среда, 20 мая, окажется самым жарким днем недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 31, вечером и ночью будет 26 и 19 градусов. Небо останется ясным и безоблачным, а осадков синоптики не ожидают.

В четверг, 21 мая, погода слегка смягчится. Утром столбики термометров покажут около 22 градусов, а днем воздух прогреется до 27. Во второй половине дня небо затянет облаками с прояснениями, ветер будет восточным, около четырех метров в секунду. Пятница же окажется почти близнецом четверга: малооблачно, до 28 градусов тепла и никаких осадков.

А вот суббота и воскресенье, 23 и 24 мая, как назло пятидневникам, напомнят, что май - месяц капризный: оба выходных дня пройдут под дождем. В субботу осадки будут небольшими, но к ночи усилятся. Температура при этом останется вполне комфортной: от 18 градусов ночью до 27 днем. В воскресенье станет более свежо: воздух прогреется лишь до 23 градусов, дождь продолжит идти весь день и утихнет только ближе к ночи.