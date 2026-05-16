Детскую поликлинику №39 из Нижнего Новгорода признали одной из лучших в стране

Детская городская поликлиника №39, которая обслуживает Советский район, вошла в число лауреатов Национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения России 2026». Как пояснили в нижегородском минздраве, отбор направлен на то, чтобы выявлять медорганизации, которые по-настоящему двигают отрасль вперед.

При отборе лауреатов комиссия обращала внимание сразу на несколько параметров: насколько качественно оказывается медицинская помощь, каков уровень подготовки персонала, используются ли передовые технологии и новые методики. Учитывают и то, как сами пациенты оценивают работу учреждения, а также какой вклад оно вносит в развитие системы здравоохранения.

Конкурсная комиссия включила поликлинику в число лучших, что подчеркивает высокий уровень организации помощи маленьким пациентам и эффективную работу коллектива. Главный врач Инна Кондратьева подчеркнула, что награда - это признание заслуг каждого сотрудника. По ее словам, персонал стремится предоставлять детям высококачественные услуги, а это достижение стало результатом упорного труда и преданности своему делу.

- Мы продолжим работать над улучшением качества оказываемой медицинской помощи и повышением уровня удовлетворенности наших пациентов, - сказала Инна Кондратьева, добавив, что коллектив благодарит нижегородцев за доверие.