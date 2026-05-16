Где нижегородцам можно будет купаться и загорать летом 2026 года

13 пляжей и 7 зон отдыха будут работать в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии летнего сезона в Нижнем Новгороде началась подготовка основных мест для купания. Как сообщили в городской мэрии, в 2026 году в столице Приволжья будут работать 13 пляжей и семь зон отдыха.

Сейчас на этих территориях кипит подготовка. Сотрудники обновляют песок, выставляют вдоль берега информационные щиты, контейнеры для отходов и урны, подвозят мобильные и стационарные туалеты. Параллельно приводят в порядок лежаки и раздевалки: где нужно ремонтируют, где облупилась краска освежают, а весь накопившийся за день мусор с территории вывозят ежедневно. Кроме этого, для безопасности детей устанавливаются купели и ограждения.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты аварийно-спасательного отряда тем временем обследовали пляжи и зоны отдыха на Щелоковском хуторе. Сначала прошли по берегу, убрали камни, топляки и битое стекло. Потом за дело взялись водолазы: в снаряжении опустились на глубину и метр за метром ощупали акваторию. С поверхности собрали плавающий мусор - бревна и пластик, а прибрежную полосу зачистили граблями. Спасатель Роман Богданов поделился, что со дна за годы работы они с коллегами поднимали всякое: битую посуду, палки, грязь, но это мелочи. Попадались и личные вещи отдыхающих вроде телефонов и наручных часов, как-то была машина. А самыми неожиданными находками стали выброшенные телевизор и холодильник.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

- Ежегодно по поручению главы города Юрия Шалабаева проводится подготовка мест отдыха к купальному сезону. Берутся пробы воды и почвы, и только после положительного заключения комиссии даётся разрешение на эксплуатацию водоема, - объясняет замдиректора МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода» Юлия Конькова.

Как отметили в департаменте благоустройства администрации города, официальное открытие пляжей запланировано на 1 июня. До 25 мая на всех территориях завершат подготовительные мероприятия и исследования воды и почвы, а затем в течение всего сезона вплоть до августа еженедельно будет проводиться отбор проб.

Где будут работать пляжи в Нижнем Новгороде в 2026 году:

Автозаводский район:

два пляжа - озеро Парковое, 1 очередь (улица Смирнова) и 2 очередь (проспект Молодежный);

две зоны отдыха - река Ока (улица Фучика), озеро Пермяковское (улица Пермякова).

Канавинский район:

три пляжа - озеро Больничное у больницы №39 (Московское шоссе), озеро Сортировочное (улица Архангельская и «Березовая роща»);

одна зона отдыха - Мещерское озеро.

Кстовский район:

одна зона отдыха - река Кудьма, карьер (микрорайон Вишенки, Нагорный переулок).

Ленинский район:

два пляжа - озеро Силикатное (проспект Ленина, №19Б и №23);

одна зона отдыха - река Ока, затон имени 25 лет Октября.

Нижегородский район:

одна зона отдыха - река Волга, набережная Гребного канала.

Приокский район:

один пляж - озеро №1 Щелоковского хутора.

Советский район:

один пляж - озеро №3 Щелоковского хутора;

одна зона отдыха - озеро №2 Щелоковского хутора.

Сормовский район:

четыре пляжа - озера Пестичное, Лунское, Светлоярское (улицы Мокроусова и Гаугеля).