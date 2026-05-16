Где нижегородцам можно будет купаться и загорать летом 2026 года

В преддверии летнего сезона в Нижнем Новгороде началась подготовка основных мест для купания. Как сообщили в городской мэрии, в 2026 году в столице Приволжья будут работать 13 пляжей и семь зон отдыха.
Сейчас на этих территориях кипит подготовка. Сотрудники обновляют песок, выставляют вдоль берега информационные щиты, контейнеры для отходов и урны, подвозят мобильные и стационарные туалеты. Параллельно приводят в порядок лежаки и раздевалки: где нужно ремонтируют, где облупилась краска освежают, а весь накопившийся за день мусор с территории вывозят ежедневно. Кроме этого, для безопасности детей устанавливаются купели и ограждения.
Специалисты аварийно-спасательного отряда тем временем обследовали пляжи и зоны отдыха на Щелоковском хуторе. Сначала прошли по берегу, убрали камни, топляки и битое стекло. Потом за дело взялись водолазы: в снаряжении опустились на глубину и метр за метром ощупали акваторию. С поверхности собрали плавающий мусор - бревна и пластик, а прибрежную полосу зачистили граблями. Спасатель Роман Богданов поделился, что со дна за годы работы они с коллегами поднимали всякое: битую посуду, палки, грязь, но это мелочи. Попадались и личные вещи отдыхающих вроде телефонов и наручных часов, как-то была машина. А самыми неожиданными находками стали выброшенные телевизор и холодильник.
- Ежегодно по поручению главы города Юрия Шалабаева проводится подготовка мест отдыха к купальному сезону. Берутся пробы воды и почвы, и только после положительного заключения комиссии даётся разрешение на эксплуатацию водоема, - объясняет замдиректора МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода» Юлия Конькова.
Как отметили в департаменте благоустройства администрации города, официальное открытие пляжей запланировано на 1 июня. До 25 мая на всех территориях завершат подготовительные мероприятия и исследования воды и почвы, а затем в течение всего сезона вплоть до августа еженедельно будет проводиться отбор проб.
Где будут работать пляжи в Нижнем Новгороде в 2026 году:
Автозаводский район:
два пляжа - озеро Парковое, 1 очередь (улица Смирнова) и 2 очередь (проспект Молодежный);
две зоны отдыха - река Ока (улица Фучика), озеро Пермяковское (улица Пермякова).
Канавинский район:
три пляжа - озеро Больничное у больницы №39 (Московское шоссе), озеро Сортировочное (улица Архангельская и «Березовая роща»);
одна зона отдыха - Мещерское озеро.
Кстовский район:
одна зона отдыха - река Кудьма, карьер (микрорайон Вишенки, Нагорный переулок).
Ленинский район:
два пляжа - озеро Силикатное (проспект Ленина, №19Б и №23);
одна зона отдыха - река Ока, затон имени 25 лет Октября.
Нижегородский район:
одна зона отдыха - река Волга, набережная Гребного канала.
Приокский район:
один пляж - озеро №1 Щелоковского хутора.
Советский район:
один пляж - озеро №3 Щелоковского хутора;
одна зона отдыха - озеро №2 Щелоковского хутора.
Сормовский район:
четыре пляжа - озера Пестичное, Лунское, Светлоярское (улицы Мокроусова и Гаугеля).