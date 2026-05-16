Возрожденную Volga предложили включить в перечень автомобилей для такси

Возрожденную нижегородскую Volga предложили вернуть в таксопарки. Общероссийское объединение пассажиров уже направило письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой включить машины в перечень допущенных к перевозкам. Продажи новых моделей, напомним, должны стартовать уже летом.

В объединении отметили, что исторически именно нижегородские автомобили были массово представлены в такси и пользовались популярностью. Там уверены, что возвращение бренда будет «очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами». Председатель объединения Илья Зотов в разговоре с «Российской газетой» подчеркнул, что предложение касается как текущих, так и будущих моделей. По его словам, включение в список простимулирует производителя к более глубокой локализации. Пока машины строятся на базе китайской Geely, но уже в этом году завод планирует самостоятельно запустить покраску кузова.

Для пассажиров же положительное решение Минпромторга означало бы более широкий выбор. В действующем перечне мало машин в сегментах «комфорт» и «комфорт плюс», и Volga как раз могла бы занять эту нишу.

Напомним, серийный выпуск Volga стартует в Нижнем Новгороде во втором квартале этого года на заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen. В линейку войдут три модели: флагманский кроссовер K50, бизнес-седан C50 и кроссовер K40. Все они построены на современной платформе и оснащены широким набором опций - от полного зимнего пакета до систем активной безопасности и мультимедиа.

Одним из первых за руль нового K50 еще до официального старта продаж сел губернатор Глеб Никитин. «Автомобиль прекрасен — просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов, получил удовольствие за рулем», — поделился он впечатлениями.

При этом цены на новые модели вряд ли опустятся ниже двух миллионов рублей, а вероятнее всего, окажутся в районе трех миллионов. По мнению экспертов, бренду еще предстоит завоевать премиальный статус, и главное - не оказаться дороже китайских конкурентов. Стоимость автомобилей в итоге и станет решающим фактором их успеха.