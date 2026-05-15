Смертельный аттракцион набирает популярность у нижегородских подростков. Школьники массово занимаются зацепингом: они запрыгивают на вагоны поездов и стараются прокатиться на них. По данным транспортной полиции региона, с начала 2026 года в Нижегородской области зафиксировано 16 случаев опасного развлечения. Сразу два произошли за последнее время. В обоих случаях участниками стали подростки, которые чудом остались живы.

Из Дзержинска в Нижний снаружи поезда

Первый случай произошел на железной дороге. Двое подростков 13 и 14 лет, гуляя в районе железнодорожного вокзала в Дзержинске, решили «с ветерком» добраться до областного центра на скоростной «Ласточке» сообщением «Иваново-Нижний Новгород».

Подростки залезли на хвостовой вагон и зацепились за внешние элементы. Как только состав тронулся, один из мальчиков не смог удержаться и рухнул прямо на железнодорожное полотно. Второй же, крепко вцепившись в вагон, доехал до конечной станции в Нижнем Новгороде. Чудом оба остались целы, но теперь их родители привлечены к ответственности по статье за недостаток контроля.

«Покатушки» в метро

Второй инцидент развернулся прямо в сердце нижегородского метрополитена. В социальные сети попало видео, снятое очевидцами на станции «Канавинская»: на сцепке вагона, вцепившись в выступающие конструкции, ехал 13-летний подросток. Один неверный шаг отделял его от падения в тоннель под колеса движущегося состава.

Личность «героя» удалось установить быстро. Мальчика вместе с законными представителями доставили в ПНД. В отношении родителей подростка был составлен протокол неисполнении обязанностей по воспитанию. С самим нарушителем инспектор ПНД провел беседу о недопустимости подобного поведения.

Чем опасен зацепинг?

Зацепинг – это не развлечение, а опасное занятие, которое может закончиться иметь серьезные последствия – от травм до летального исхода. Зацеперы рискуют упасть под колеса поезда или на рельсы. Также они могут травмироваться, ударившись о препятствия: тоннели метро, платформы, мосты и светофоры.

Кроме того, зацеперы могут пострадать от удара таком. Контактная сеть и высоковольтное оборудование на крышах вагонов находятся под напряжением до 27 тысяч вольт. Еще участники таких «покатушек» рискуют получить термические ожоги. На корпусе подвижного состава расположены тормозные резисторы, которые во время работы раскаляются до сотен градусов.

Напомним, подобный случай произошел в сентябре прошлого года. В Нижний Новгород доставили трех подростков из Курска, Пензы и Воронежа. Все они получили ожоги более 50% тела, пытаясь прокатиться на крышах электропоездов. Чаще всего подобные инциденты случаются с мая по сентябрь, а в ожоговый центр ПИМУ ежегодно поступают 10-15 человек. Восстановление после таких травм может затянуться на несколько лет.

– За месяцами борьбы за жизнь в реанимации последует мучительный период формирования рубцов. Обезображивающие рубцы ограничивают движение, особенно страдают кисти рук, вплоть до невозможности себя обслуживать. А так как организм подростка продолжает расти, а рубцы — нет, требуются многочисленные коррелирующие операции на протяжении десятилетий, – рассказал Главный врач Университетской клиники ПИМУ, руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев.