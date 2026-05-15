«Услышал детские крики и бросился на помощь»: Сотрудник колонии спас тонущую девочку в Нижегородской области

Сотрудник ИК-12 Алексей Волков спас тонущую девочку в Шахунье.

В Нижегородской области сотрудник исправительной колонии спас девочку, которая тонула в пруду в парке. Герой постеснялся рассказывать об этом, и информация о спасении появилась только через полторы недели. Подробности о подвиге сотрудника рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Все произошло 5 мая в Шахунье. Начальник караула отдела охраны ИК-12 капитан внутренней службы Алексей Волков гулял в Покровском парке с семьёй и товарищем — бывшим сослуживцем.

В какой-то момент супруга с ребятами ушла чуть вперёд, метров на сто. Не прошло и нескольких минут, как Алексей заметил, что жена вдруг сорвалась с места и побежала прямо к пруду. Он кинулся следом и на ходу услышал детские крики — кто-то звал на помощь из воды. В пруду тонула маленькая девочка лет пяти.

- Какая-то женщина уже пыталась её спасти, но Алексей, не медля ни секунды, сам бросился в ледяную воду. Благодаря его мгновенной реакции и решительности ребёнка удалось вытащить на берег, - рассказали его сослуживцы.

Сам Алексей не стал рассказывать о случившемся. О его поступке стало известно только благодаря его товарищу, который сообщил руководству колонии о достойном примере мужества и самоотверженности своего друга.