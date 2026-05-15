Нижегородец получил 21 год тюрьмы за подготовку терактов по заданию СБУ

Приговор по делу о государственной измене и незаконном хранении взрывчатки вступил в законную силу в Нижегородской области – суд признал виновным 49-летнего гражданина России, которого, по данным следствия, завербовали представители Службы безопасности Украины для подготовки диверсий на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Как установили следователи, уроженец Киева в 2024 году находился на территории Украины, где вышел на связь с представителем СБУ. По версии правоохранителей, мужчине предложили денежное вознаграждение за организацию террористических актов в Нижегородской области с использованием беспилотников.

После вербовки фигуранта обучили правилам конспирации, работе через мессенджер, а также обращению со взрывчатыми веществами. Кроме того, ему передали деньги для подготовки диверсий и дальнейшего выполнения заданий.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину с поличным во время организации тайниковой закладки. При нем обнаружили взрывные устройства, взрывчатые вещества, беспилотники, документы и средства связи.

Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Нижегородской области. Нижегородский областной суд признал мужчину виновным по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Ему назначили 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

В ФСБ также предупреждают, что украинские спецслужбы продолжают искать исполнителей диверсий через интернет, социальные сети и мессенджеры. Ведомство заявило, что все причастные к подобной деятельности будут установлены и привлечены к ответственности.