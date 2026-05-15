Юрий Шалабаев подвел итоги месячника по благоустройству. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

В Нижнем Новгороде завершился месячник по благоустройству, продолжавшийся с 5 апреля по 15 мая. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра, за время месячника удалось сделать даже больше, чем планировалось изначально. И в этом большая заслуга нижегородцев.

- В генеральной уборке города после зимы приняли участие более 142 тысяч человек: это сотрудники подрядных организаций и домоуправляющих компаний, а также все неравнодушные жители, которые присоединились к городским службам. Также было задействовано более 1 400 единиц техники, - рассказал Юрий Шалабаев. - Благодарю каждого, кто не остался в стороне и помог навести порядок в нашем общем доме – Нижнем Новгороде!

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

Согласно данным статистики, которую привел мэр города, сделать действительно удалось больше запланированного. Так вместо 436 детских и спортивных площадок было отремонтировано 445 объектов, вместо 79 тысяч кубометров мусора было вывезено свыше 92 тысяч. Также за время месячника восстановлено 2 387 квадратных метров тротуаров, в ходе ямочного ремонта отремонтировано 45 тысяч квадратных метров дорожного полотна, очищено свыше 73 тысяч квадратных метров газонов. Но на этом работы не остановятся.

- Работы по благоустройству не заканчиваем: городские службы продолжат в круглосуточном режиме поддерживать порядок на улицах и во дворах, – сказал глава города Юрий Шалабаев.

С каждым годом нижегородцы все более активно присоединяются к месячнику по благоустройству. Только на субботники вышло свыше 40 тысяч жителей города.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

- В этом году к работам присоединилось большое количество нижегородцев, в том числе молодежи. Если в прошлом году в месячнике приняло участие более 127 тысяч человек, в этом году – более 142 тысяч, - сообщила директор городского департамента благоустройства Елена Пегова

КОНКРЕТНО

Какие работы были выполнены за время месячника?

- отремонтировали 445 детских и спортивных площадок

- восстановили 2 387 кв м тротуаров

- выполнили ямочный ремонт на 45 000 кв м дорожного полотна

- вывезли более 92 тысяч кубометров мусора

- очистили более 73 тысяч кв м газонов.