«Была запугана и делала, что говорят»: Мошенники две недели выманивали 11 млн родительских сбережений у 16-летней нижегородки

Сейчас мошенники придумывают все больше новых способов обмана. Зачастую это продуманные многоступенчатые схемы, попадая в которые, выйти становится крайне сложно. Иногда жертвами становятся дети, которые отдают аферистам сбережения родителей. Такая история произошла с 16-летней нижегородкой. Девочка две недели жила в цифровом плену, не решаясь сказать ни слова своим самым близким людям. Мошенники держали ее на проводе, возили в другой город – все это для того, чтобы выманить родительские сбережения. Подробности истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Мы прислали вам в СМС код от домофона»

Все началось с банального звонка. Приятный голос на другом конце провода сообщил девочке о замене домофона и попросил продиктовать код из SMS «для согласования заявки». Без доли сомнения подросток назвала комбинацию цифр, которая вела отнюдь не в подъезд, а давала доступ к аккаунту на «Госуслугах».

– Ну, схема классическая. Говорят, что будут менять домофон, предлагают продиктовать PIN-код, который придёт. После этого взламывается аккаунт на «Госуслугах». Видимо, знали СНИЛС и залогинились, – рассказал отец девочки, который и обратился в полицию.

Зайдя в личный кабинет ребенка, преступники разместили в документах «доверенность» на некоего гражданина, местом рождения которого значилась Украина. Несовершеннолетней девочке объявили: теперь она и её семья – спонсоры недружественного государства. Родителям грозит уголовная ответственность.

В дело вступил «Росфинмониторинг»

Информация о возможной уголовной ответственности для родителей напугала подростка. Этого и добивались аферисты. Общение они продолжили в мессенджере. Псевдосотрудники «Росфинмониторинга» не просто звонили – они приказали включить видеосвязь. На экране мелькали поддельные удостоверения.

– Мошенники показали корочки, – вспоминает отец. – Заставили включить видеосвязь и начали осмотр квартиры. У нас была отложена сумма наличных. Как только нашли первый пакет с деньгами, дочь была настолько запугана, что просто следовала тому, что ей говорят.

Под пристальным взглядом аферистов с экрана телефона девочка обыскала собственный дом на наличие денежных средств, которые нужно «задекларировать». Подросток обнаружила 3 млн рублей, которые покорно вынесла из дома и передала незнакомой женщине прямо на улице. Оператор на том конце провода контролировал каждый шаг, не прерывая видеодосмотр ни на секунду. Убежать, спрятаться или просто положить трубку испуганный ребенок не мог даже физически, её словно парализовало.

Отправили на такси во Владимир

На этом мошенники не остановились. Они поняли, что в доме находится валюта, которую можно забрать с помощью напуганной девочки.

– Они позвонили в школу, сказали уходить, – продолжает отец. – Начался следующий этап осмотра. Дополнительный шантаж: а почему нам не выдали евро? Мы же говорили, что все деньги подлежат идентификации.

Ребенка посадили в такси и отправили из Нижнего Новгорода во Владимир. Там, где-то за городом, в безлюдном месте школьница передала незнакомому мужчине 6 миллионов рублей, 18 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

Ближе к ночи родители забеспокоились из-за отсутствия ребенка дома и начали звонить дочери. Однако мошенники, предугадав такую ситуацию, сказали девочке соврать родителям и сказать, что она якобы находится с подругой в кинотеатре.

– Мошенники это всё поняли, они сказали: «Соври что-нибудь, скажи, что будешь поздно с подругой в кинотеатре, – делится мужчина. – Что, собственно, дочка и сделала. Обратно они также вызвали такси, сказали извиниться и успокоить нас.

Даже на этом история не закончилась. Девочку убедили перевести через терминал еще 455 тысяч рублей. До банка она добралась на такси, за которое мошенники затем перевели деньги прямо на карту.

– Такси на неё не вызвали, сказали заказать за наличные самой, и потом перекинули деньги, – объясняет отец. – Видимо, чтобы у неё сложилось впечатление, что её не обманывают, что ей типа помогают.

Общий ущерб – 11 млн рублей

Когда родители осознали, что происходит и заметили пропажу, подросток уже отдала мошенникам 11 млн рублей. Тогда отец девочки обратился в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– Если звонят с непонятных номеров через мессенджеры, пересильте себя и сбросьте звонок. Тяжело, когда ты один, а с той стороны много человек разрабатывают. Не закрывайтесь. Если угрозы – скажите родителям, – предостерегает отец девочки.

Полиция в очередной раз напоминает: никакие «Росфинмониторинги» не звонят детям с требованием декларировать наличность под запись. При звонках с подозрительных номер необходимо закончить разговор. Родителям рекомендуется провести беседы с детьми, чтобы те не стали жертвами аферистов.

Напомним, прошлым летом похожая история произошла со студенткой из Нижнего Новгорода: 21-летняя Варвара Панина две недели числилась пропавшей, родителям слали угрозы, требуя выкуп, и обнажённые снимки дочери, однако позже девушку нашли живой в хостеле в Бронницах — она утверждала, что приехала в Москву сама, а в полиции считают, что её поступки были спровоцированы мошенниками, которые, вероятно, заставили студентку разыграть похищение ради выманивания денег у семьи.