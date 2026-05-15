Вскрывал шкафчики и забирал деньги: сотрудник нижегородского фитнес-клуба украл у клиентов более 400 тысяч

Сотрудник нижегородского фитнес-клуба обворовал клиентов на 413 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде задержали 37-летнего сотрудника фитнес-клуба, который систематически похищал деньги у посетителей. Мужчина работал техником спортивного заведения и имел свободный доступ в раздевалки. Этим он и пользовался.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в марте и апреле в полицию стали поступать заявления от клиентов клуба — люди сообщали, что из запертых шкафчиков пропадают наличные. Суммы называли разные — от 10 до 220 тысяч рублей. К кражам оказался причастен сотрудник учреждения.

- Как выяснилось, мужчина взламывал замки на дверцах шкафов и забирал деньги. Иногда, чтобы не привлекать внимания, оставлял часть суммы — чтобы жертва не заметила пропажу сразу. Всего за два месяца таким способом он похитил 413 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

На допросе задержанный признался: у него возникли финансовые трудности, и украденные деньги он тратил на личные нужды. Часть украденного он потратил, но кое-что удалось изъять — холодильник и телевизор пойдут в счёт возмещения ущерба потерпевшим.

Подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. Теперь ему грозит новый срок — до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следствие проверяет его на причастность к другим подобным кражам в этом же фитнес-клубе.

Полиция напоминает: если вы стали жертвой преступления, не замалчивайте — обращайтесь в органы внутренних дел. Возможно, именно ваше заявление поможет остановить преступника.