65 млн рублей ущерба и сотни обманутых людей: Организаторы скандального модельного агентства MaryWay предстанут перед судом в Нижнем Новгороде

Фигурантами уголовного дела стали 14 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фотосессии для лучших журналов, вспышки фотокамер и огромные заработки. Именно такую картинку рисовали владельцы модельного агентства MaryWay доверчивым нижегородцам, приходившим на кастинг в поисках подработки. В реальности за дверями офисов не было ни подиумов, ни контрактов, а лишь многотысячные кредиты и ничего не стоящие обещания. Следователи МВД наконец поставили точку в преступной деятельности агентства, которое с 2020 года обмануло сотни человек. Рассказываем, что известно о расследовании уголовного дела и что ждет организаторов, пытавшихся нажиться на мечтах простых людей.

Преступная сеть по всей стране

По версии следствия, сеть, известная под брендом MaryWay, раскинулась в девяти регионах, включая Москву и Нижний Новгород. Схема была отточена до мелочей: в соцсетях молодым людям обещали блестящую карьеру моделей, актеров, вокалистов, SMM-специалистов, работу с известными продюсерскими центрами. В агентство приходили молодые люди и студенты, которые мечтали обучиться и начать развиваться в профессии. Гарантия трудоустройства служила главным крючком.

За иллюзией успеха в погоне за мечтой потянулись сотни человек. Они платили за курсы и фотосессии от 20 до 600 тысяч рублей, зачастую залезая в кредиты прямо в офисах агентства. С марта 2020-го по май 2024-го, пока «фабрика грез» штамповала пустые обещания. В реальности же организаторы не собирались выполнять свои обязательства. Таким образом, 399 клиентов расстались с суммой, превышающей 65,5 миллионов рублей.

Стоит сказать, что пострадавшие активно боролись за свои права. Объединившись, они записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Уже после возбуждения уголовного дела, пока шло расследование, банки продолжали требовать с потерпевших оплату кредитов.

Странная смерть директора нижегородского филиала

Пока шло расследование преступной схемы модельного агентства, при странных обстоятельства погибла 24-летняя Полина Малинина, которая возглавляла нижегородский филиал с 2021 года. Она была найдена мертвой в крохотной квартире малосемейного дома. Девушка была известна не только как директор MaryWay, но и как участница реалити-шоу «Дом-2», где в 2021 году выступала в амплуа «выпивающей девушки».

Последний раз девушка попала на камеры видеонаблюдения в подъезде. На кадрах она поднимается на лифте в легком платье и босоножках вместе с мужчиной, который заметно старше нее. Спутник ведет себя странно: закатывает глаза, постоянно что-то жует, а в руках держит черный пакет. В квартиру они заходят вместе, но обратно выходит он один. Уже переодетый, стараясь не попадать в обзор камер, мужчина спускается по лестнице, а не на лифте, и нервно оглядывается. Тело девушки, по данным СМИ, обнаружили лишь спустя три дня – друзья забили тревогу, когда она перестала выходить на связь.

Известно, что на момент гибели Полина Малинина оставалась одной из тех фигуранток громкого дела, кто не был взят под стражу. Задержана оказалась лишь владелица бизнеса в Москве, а остальные сотрудники, включая нижегородского директора, находились на свободе.

Недвижимость для отмывания денег

Пока клиенты модельного агентства пытались получить работу в индустрии, 28-летняя организатор время не теряла. Следствие настаивает: деньги, добытые преступным путем, не залеживались. На них были куплены дорогостоящая недвижимость в Москве и Подмосковье, премиальный автомобиль и драгоценные камни. Теперь организатору бизнеса предъявляют дополнительное обвинение в легализации имущества в особо крупном размере.

Чтобы хоть как-то компенсировать ущерб 399 пострадавшим, следователи арестовали имущество фигурантов на колоссальную сумму – 72 миллиона рублей. Часть денег – около 9 миллионов – удалось вернуть людям еще на стадии следствия.

Семь лет тюрьмы за разрушенные мечты

Сейчас следователи завершили расследование скандального дела и передали его в суд для дальнейшего рассмотрения уже по существу. Фигурантами проходят 14 человек. Организатор бизнеса в настоящее время заключен под стражу, еще один человек находится под домашним арестом, остальные участники получили лишь запрет на определенные действия.

В деле фигурируют статьи о мошенничестве, а также об отмывании денежных средств. Руководительница бизнеса и кастинг-директора нижегородских филиалов могут отправиться за решетку минимум на семь лет. Итоговый приговор обвиняемым вынесет суд.