Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2026 8:22

Инфаркт, инсульт и полная слепота: Нижегородские медики назвали пять катастрофических последствий пропуска лекарств при гипертонии

Нижегородцам рассказали, чем опасна гипертония без лечения
Василий КРОТОВ
Нижегородцам рассказали, чем опасна гипертония без лечения.

Нижегородцам рассказали, чем опасна гипертония без лечения.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В наши дни артериальная гипертония считается одним из самых распространенных заболеваний. Главная его опасность в том, что долгое время болезнь может протекать совершенно незаметно. Узнать о повышенном давлении человек может тогда, когда уже столкнется с инфарктом или инсультом. Как распознать первые признаки болезни и держать давление под контролем, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Нормальным считается давление на уровне 120/80 мм рт. ст. Если показатели превышают 140/90 мм рт. Ст, то уже можно говорить о повышенном давлении, - рассказала врач.

Постоянно высокое давление влияет сразу на несколько жизненно важных органов. К примеру, оно способно вызывать гипертрофию левого желудочка сердца. Впоследствии это приводит к развитию сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Столь же пагубно высокое давление влияет и на мозг. Из-за гипертонии происходит повреждение мелких сосудов мозга, что приводит к инсультам и сосудистой деменции. Еще один орган, страдающий от повышенного давления, это почки. Они пронизаны густой сетью мелких сосудов. Их повреждение вызывает хроническую почечную недостаточность. И, наконец, глаза – из-за гипертонии повреждаются сосуды сетчатки, что может привести к полной слепоте.

- Нередко, начиная принимать лекарство, пациенты забывают о нем, как только начинают себя лучше чувствовать. Это делать ни в коем случае нельзя, - уверена Наталья Савицкая. - Самостоятельная отмена препарата или изменение дозы сводит на нет весь эффект лечения. Современные гипотензивные средства созданы для пожизненного приёма. Они работают по принципу накопления и поддержания стабильной концентрации в крови. Пропуск даже одной-двух доз может привести к резкому скачку давления.

По словам медиков, зачастую гипертония вызвана генетической предрасположенностью и возрастными изменениями сосудов, так что полностью вылечить болезнь курсом таблеток невозможно. Лекарства лишь помогают поддерживать необходимый уровень артериального давления.

- Нерегулярный приём лекарств превращает артериальную гипертонию в неконтролируемую катастрофу. Давление начинает «скакать», что ещё более вредно для сосудов, чем стабильно высокое давление, - объясняет медик. – В результате возникает гипертонический криз, способный привести к инсульту, острой сердечной недостаточности с отеком легких, расслаивающей аневризме аорты.

КОНКРЕТНО

Как не забывать про регулярный прием лекарств?

- Интегрируйте приём в распорядок дня. Свяжите его с уже существующими привычками: завтраком или чисткой зубов.

- Используйте современные технологии. Установите будильник на телефоне или используйте специальные приложения-напоминалки для приёма лекарств.

- Организуйте запасы. Держите запас препаратов на работе или в сумке на случай форс-мажора.

- Ведите дневник самоконтроля. Регулярно измеряйте давление утром и вечером и записывайте результаты в дневник или приложение.