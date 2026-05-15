Инфаркт, инсульт и полная слепота: Нижегородские медики назвали пять катастрофических последствий пропуска лекарств при гипертонии

В наши дни артериальная гипертония считается одним из самых распространенных заболеваний. Главная его опасность в том, что долгое время болезнь может протекать совершенно незаметно. Узнать о повышенном давлении человек может тогда, когда уже столкнется с инфарктом или инсультом. Как распознать первые признаки болезни и держать давление под контролем, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Нормальным считается давление на уровне 120/80 мм рт. ст. Если показатели превышают 140/90 мм рт. Ст, то уже можно говорить о повышенном давлении, - рассказала врач.

Постоянно высокое давление влияет сразу на несколько жизненно важных органов. К примеру, оно способно вызывать гипертрофию левого желудочка сердца. Впоследствии это приводит к развитию сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Столь же пагубно высокое давление влияет и на мозг. Из-за гипертонии происходит повреждение мелких сосудов мозга, что приводит к инсультам и сосудистой деменции. Еще один орган, страдающий от повышенного давления, это почки. Они пронизаны густой сетью мелких сосудов. Их повреждение вызывает хроническую почечную недостаточность. И, наконец, глаза – из-за гипертонии повреждаются сосуды сетчатки, что может привести к полной слепоте.

- Нередко, начиная принимать лекарство, пациенты забывают о нем, как только начинают себя лучше чувствовать. Это делать ни в коем случае нельзя, - уверена Наталья Савицкая. - Самостоятельная отмена препарата или изменение дозы сводит на нет весь эффект лечения. Современные гипотензивные средства созданы для пожизненного приёма. Они работают по принципу накопления и поддержания стабильной концентрации в крови. Пропуск даже одной-двух доз может привести к резкому скачку давления.

По словам медиков, зачастую гипертония вызвана генетической предрасположенностью и возрастными изменениями сосудов, так что полностью вылечить болезнь курсом таблеток невозможно. Лекарства лишь помогают поддерживать необходимый уровень артериального давления.

- Нерегулярный приём лекарств превращает артериальную гипертонию в неконтролируемую катастрофу. Давление начинает «скакать», что ещё более вредно для сосудов, чем стабильно высокое давление, - объясняет медик. – В результате возникает гипертонический криз, способный привести к инсульту, острой сердечной недостаточности с отеком легких, расслаивающей аневризме аорты.

КОНКРЕТНО

Как не забывать про регулярный прием лекарств?

- Интегрируйте приём в распорядок дня. Свяжите его с уже существующими привычками: завтраком или чисткой зубов.

- Используйте современные технологии. Установите будильник на телефоне или используйте специальные приложения-напоминалки для приёма лекарств.

- Организуйте запасы. Держите запас препаратов на работе или в сумке на случай форс-мажора.

- Ведите дневник самоконтроля. Регулярно измеряйте давление утром и вечером и записывайте результаты в дневник или приложение.