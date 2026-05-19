20 и 21 июня Семёнов вновь станет центром народных художественных промыслов России. Здесь пройдет XXII Международный фестиваль «Золотая хохлома», который традиционно объединяет мастеров, туристов и поклонников народного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В этом году фестиваль посвящён теме «110 лет в руках мастеров». Она связана с юбилеем открытия в Семёнове школы художественной обработки дерева, которая стала отправной точкой для создания фабрики «Хохломская роспись». Организаторы предлагают посмотреть на хохлому не только как на узнаваемый символ, но и как на живую историю, которую продолжают люди, сохранившие ремесло и передающие его следующим поколениям.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, фестиваль помогает почувствовать связь с культурными традициями и увидеть за каждым орнаментом труд и мастерство конкретных людей.

– «Золотая хохлома» – это возможность прикоснуться к живому коду русской культуры. Благодаря фестивалю и национальному проекту «Туризм и гостеприимство» с каждым годом всё больше людей открывает для себя Нижегородскую область как столицу промыслов и уникальных традиций, – подчеркнул Яковлев.

Праздничные площадки развернутся сразу на нескольких улицах и площадях Семёнова. Центральным событием станет ярмарка народных промыслов. На фабрике «Хохломская роспись» для гостей подготовят экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы и интерактивные программы. Музыкальную часть фестиваля представят известные исполнители, а хедлайнером станет группа «Моя Мишель».

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и приурочен ко Дню народных художественных промыслов России.