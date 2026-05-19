НИжегородский стенд приветствовал посетителей ЦИПР-2026 около зеркального павильона. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая проходит 11-я конференция «Цифровая индустрия промышленной России». В этом году на форуме ожидается около 18,5 тысяч участников: представителей власти, промышленности, ИТ-бизнеса и науки, а также делегации более чем из 40 стран. В рамках конференции организована выставка, на которой представлены новейшие технологии российских компаний. Однако прежде чем увидеть стенды с роботами, G-тестовыми зонами и передовым софтом, посетителей встречал стенд Нижегородской области. Стенд выполнен в виде настоящего трамвая, который начал развиваться в Нижнем Новгороде 130 лет назад. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» посетил экспозицию региона. Рассказываем, что интересного можно на ней увидеть.

Билет в историю из рук кондуктора

Стенд Нижегородской области разделен на две части. В зеркальном павильоне Нижегородской ярмарки находится импровизированное трамвайное депо, а уже на улице можно увидеть трамвай, переносящий в историю развития этого транспорта в Нижнем Новгороде. На входе каждого посетителя приветствует улыбчивый кондуктор в форменной фуражке, который протягивает памятный билетик. За его спиной замер главный экспонат – трамвайный вагон, разделенный на две контрастные половины. Слева – бережно воссозданный салон конца XIX века с деревянными скамьями и тусклыми светильниками. Справа – высокотехнологичный салон современного трамвая «МиНиН» с комфортными сидениями и светодиодной подсветкой. Внутри же история длиною в 130 лет – все эти годы трамвайная сеть в Нижнем Новгороде развивалась и обновлялась.

Попадая внутрь, гости отправляются в иммерсивное путешествие. Архивные фотографии, карты и артефакты разных лет оживляют хронику нижегородского электротранспорта. Здесь можно увидеть сигнальный фонарь и тяжелый колокол. История началась в 1896 году, когда на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде торжественно запустили городскую трамвайную сеть. В тот же год открылись четыре линии: Кунавинская (4,3 км, 30 мая), Победовская (3,7 км, 21 июня) и две линии Гартмана – Верхняя (3,7 км) и Нижняя (1,4 км). Сеть сразу охватила и нагорную, и заречную части города.

На экспозиции собраны архивные кадры и артефакты. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Сигнальный колокол. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Сигнальный фонарь. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В 1901 году была открыта Похвалихинско-Острожная линия, а в 1902-м – Кремлевско-Монастырская, по которой трамваи пошли по Большой Покровской (там до сих пор стоит памятник первому вагону). Настоящим вызовом стала стандартизация колеи: в 1910 году было решено привести все линии к единому стандарту 1524 мм, на что ушло 13 лет – работы завершились лишь в 1923 году. Тогда же, в 1914-м, город выкупил сеть у концессионеров за 1,4 млн рублей.

Нижегородский трамвай советского периода

Наибольшее развитие трамвайная сеть Нижнего Новгорода получила именно в советский период. К 1927 году протяженность путей составляла 21,3 км, а к 1937-му взлетела до 98,5 км. К 1965 году уже 160,3 км рельсов соединили разные районы Нижнего Новгорода. В центре современной столицы Приволжья по маршруту городского кольца №2 до сих пор курсирует ретро-трамвай, позволяя каждому желающему на ходу прикоснуться к атмосфере XIX века.

Возрождение трамвайной сети

Большая часть экспозиции посвящена современному состоянию трамвайной сети Нижнего Новгорода. В 2022 году началась настоящая перезагрузка городского электротранспорта с подписания концессионного соглашения. Оно дало старт масштабной реконструкции трамвайной сети. Итоги впечатляют: отремонтировано 149,3 км путей, 15 тяговых подстанций и три депо. Вся инфраструктура приведена в нормативное состояние, благоустроены остановки и прилегающие территории. В верхней части города и Сормовском районе работы полностью завершены, реконструкция в Автозаводском районе продолжается.

В город поставлено 170 новых низкопольных трамваев, и флагман среди них — красно-черный «МиНиН», совместный проект Нижегородской области и Беларуси. Впервые он вышел в рейс в 2023 году и мгновенно влюбил в себя нижегородцев стильным дизайном, плавным ходом и комфортным салоном.

По данным на 2026 год, общая протяженность трамвайной сети составляет 176,5 км, а парк насчитывает 332 единицы подвижного состава. Благодаря проведенной модернизации пассажиропоток вырос в два раза, а средняя скорость движения увеличилась в 1,5 раза.

Что ждет трамвайную сеть дальше?

Нижегородская область не намерена останавливаться. В перспективе — продление линий в Сормовском районе и амбициозные проекты новых веток от Мызы до ЖК «Ольгино», «Окский берег» и Новинки Smart City. И глядя на то, как гармонично на стенде ЦИПР уживаются деревянные скамейки старого вагона и цифровые табло «МиНиНа», можно понять, что без прошлого нет будущего, и настоящая цифровая трансформация начинается с надежной, бережно сохраненной базы.