Дороги на семи улицах отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2026 году

Первые работы уже идут на улице Кузбасской. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Масштабный дорожный ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» стартовал в Нижнем Новгороде. В этом году в городе обновят сразу несколько крупных улиц: Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцева, Звездинку, Новикова-Прибоя и Казанское шоссе. Рабочим предстоит привести в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, а также остановочные платформы. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём MAX-канале.

Первыми к ремонту приступили на улице Кузбасской. Сейчас там ведётся фрезерование старого покрытия на участке от Московского шоссе до путепровода на 435-м километре Горьковской железной дороги. На улицах Удмуртской и Звездинке работы планируют начать после 20 мая. Остальные объекты подрядчики должны вывести в ремонт уже в июне.

– Подготовку и асфальтировку дорожники традиционно будут вести по ночам, чтобы не мешать транспорту и жителям, спешащим на работу и возвращающимся домой, и в выходные, когда многие нижегородцы отправляются за город, – отметил глава города.

Параллельно в городе продолжается капитальный ремонт путепровода возле Мызинского моста.