Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2026 14:50

Белое золото и старинный паркет: Реставрация Литературного музея в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямуюфото

Литературный музей в Нижнем Новгороде отреставрировали на 90%
Евгения ФРОЛОВА
Художники вручную восстанавливают интерьеры музея.

Художники вручную восстанавливают интерьеры музея.

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Реставрация Литературного музея в Нижнем Новгороде близится к завершению. По словам главы города Юрия Шалабаева, готовность исторического здания уже достигла 90 процентов, а все основные черновые работы остались позади. Об этом мэр сообщил в своем MAX-канале.

В залах уже уложили полы и начали золочение декоративных элементов.

В залах уже уложили полы и начали золочение декоративных элементов.

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Сейчас специалисты приступили к одному из самых сложных и кропотливых этапов – восстановлению исторических интерьеров. Художники вручную расписывают стены, воссоздавая старинные орнаменты по архивным фотографиям. Одновременно идет золочение декоративных элементов. Реставраторы используют особые технологии, благодаря которым в оформлении сочетаются матовые и блестящие оттенки. Причем в интерьерах появится не только традиционное желтое, но и белое золото.

Внутри восстанавливают старинные узоры и готовят залы к открытию.

Внутри восстанавливают старинные узоры и готовят залы к открытию.

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Во многих помещениях уже полностью уложены полы и отшлифован исторический паркет. В ближайшее время его покроют лаком. Также специалисты готовят к установке отреставрированные двери. Завершаются работы и в знаменитом Дубовом зале – там сейчас монтируют дубовые откосы на окнах.

Реставраторы завершают работы в Литературном музее Нижнего Новгороде.

Реставраторы завершают работы в Литературном музее Нижнего Новгороде.

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Параллельно благоустраивают территорию вокруг музея. В саду планируют восстановить атмосферу времен бывшей хозяйки усадьбы Варвары Бурмистровой: здесь появятся дорожки, кустарники и цветники.

– Уверен, после завершения реставрационных работ музей засияет по-новому – это будет по-настоящему живое и вдохновляющее пространство для всех, кто любит наш город и его историю», – подчеркнул Юрий Шалабаев.