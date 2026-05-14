Художники вручную восстанавливают интерьеры музея. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Реставрация Литературного музея в Нижнем Новгороде близится к завершению. По словам главы города Юрия Шалабаева, готовность исторического здания уже достигла 90 процентов, а все основные черновые работы остались позади. Об этом мэр сообщил в своем MAX-канале.

В залах уже уложили полы и начали золочение декоративных элементов. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Сейчас специалисты приступили к одному из самых сложных и кропотливых этапов – восстановлению исторических интерьеров. Художники вручную расписывают стены, воссоздавая старинные орнаменты по архивным фотографиям. Одновременно идет золочение декоративных элементов. Реставраторы используют особые технологии, благодаря которым в оформлении сочетаются матовые и блестящие оттенки. Причем в интерьерах появится не только традиционное желтое, но и белое золото.

Внутри восстанавливают старинные узоры и готовят залы к открытию. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Во многих помещениях уже полностью уложены полы и отшлифован исторический паркет. В ближайшее время его покроют лаком. Также специалисты готовят к установке отреставрированные двери. Завершаются работы и в знаменитом Дубовом зале – там сейчас монтируют дубовые откосы на окнах.

Реставраторы завершают работы в Литературном музее Нижнего Новгороде. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Параллельно благоустраивают территорию вокруг музея. В саду планируют восстановить атмосферу времен бывшей хозяйки усадьбы Варвары Бурмистровой: здесь появятся дорожки, кустарники и цветники.

– Уверен, после завершения реставрационных работ музей засияет по-новому – это будет по-настоящему живое и вдохновляющее пространство для всех, кто любит наш город и его историю», – подчеркнул Юрий Шалабаев.