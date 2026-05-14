От химии до кораблестроения: Нижегородские университеты отмечены в предметных рейтингах агентства RAEX

Аналитическое агентство RAEX представило новый выпуск предметных рейтингов российских вузов. В списки лучших по 35 направлениям вошли 167 университетов из 45 регионов. При составлении рейтинга эксперты опирались на качество подготовки поступивших абитуриентов, обеспеченность вузов преподавательскими кадрами, успехи студентов на олимпиадах, объём подготовки специалистов высшей квалификации, количество защищённых диссертаций и целый ряд других показателей. Среди нижегородских вузов в списки лучших попали пять университетов.

Самый внушительный результат показал ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Вуз представлен сразу в восьми предметных областях, охватывающих естественные, точные и гуманитарные науки. Особенно сильны позиции в химии: здесь вуз поднялся на 10-е место. Физика и электроника, радиотехника и системы связи принесли Лобачевскому 15-е строки, а по математике университет расположился на 19-й строчке.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского также отмечен в гуманитарных дисциплинах. История и археология, а также социология – 13-е место. По психологии вуз на 15-м месте, а в рейтинге по политологии и международным отношениям – 16-ю позицию.

Выдающиеся результаты показал НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Он вошел в пятерку лидеров по направлению «Кораблестроение и водный транспорт». В этом же списке на 8-й строчке оказался ВГУВТ. Кроме того, НГТУ отметился в ядерной энергетике и технологиях – 7-е место, а также в профиле «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» – 14-я позиция.

В число лучших вузов педагогического направления попал НГПУ им. К. Минина. Он расположился на 17-м месте рейтинга. Медицинский институт ПИМУ также отмечен местами в рейтингах: в направлении «Фармация» – 6-е место, а в «Медицине» – 12-е.

В большинстве направлений лидерские позиции заняли столичные университеты. МГУ имени М.В. Ломоносова попал в первую тройку 20 раз из 35, заняв при этом 12 первых мест. Санкт-Петербургский государственный университет побывал в первой тройке 13 раз, а Высшая школа экономики завоевала 12 «медалей».