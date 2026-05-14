Первые беспилотные доставщики появились в Сормове, Канавине и Московском районе. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В Нижнем Новгороде запустили первых роботов-доставщиков. С сегодняшнего дня беспилотные курьеры начали работать в Сормовском, Канавинском и Московском районах города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.

Новые роботы относятся уже к четвертому поколению техники. По словам главы региона, они получили более точный лидар, который помогает лучше ориентироваться в пространстве и замечать препятствия на большом расстоянии. Кроме того, инженеры улучшили подвеску, благодаря чему устройства могут увереннее передвигаться по городским улицам и неровным участкам.

Беспилотные доставщики уже начали развозить заказы жителям города. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Беспилотные курьеры оснащены камерами, распознающими дорожные знаки и сигналы светофора. Также в конструкции предусмотрены ультразвуковые датчики: если на пути неожиданно появляется человек, животное или другой объект, робот быстро реагирует и меняет траекторию движения.

Нижний Новгород стал одним из первых российских городов после Москвы и других крупных мегаполисов, где начали внедрять подобную систему доставки. Власти региона рассчитывают, что в дальнейшем география проекта будет расширяться.

Нижний Новгород встретил роботов нового поколения. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

– В будущем, по мере развития IT-кампуса, планируем продолжить взаимодействие с компанией Яндекс для расширения географии рободоставки и в нагорную часть Нижнего Новгорода, – отметил Глеб Никитин.