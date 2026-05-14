Аномальная жара придет в Нижний Новгород 15-19 мая

С 15 по 19 мая в Нижнем Новгороде установится по-настоящему июльская погода. Как сообщают синоптики Верхне-Волжского УГМС, средняя суточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Если обычно в это время столбики термометров показывают 11–14 градусов тепла, то на этой неделе будет значительно жарче: к началу следующей недели воздух прогреется до +29…+30 градусов.

В пятницу и субботу синоптики обещают +24…+26 градусов и дожди. А вот в субботу весь день будет светить солнце, будет стоять жара до +28, а ко вторнику потеплеет до +30.

Аномальное тепло несёт с собой и серьёзные риски. В регионе повышается вероятность природных пожаров — лесных и торфяных. Огонь может перекинуться на населённые пункты и объекты экономики. Кроме того, в жаркие дни традиционно растёт число несчастных случаев на воде.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращается к жителям с убедительной просьбой: будьте предельно внимательны и соблюдайте правила безопасности. В лесах и парках категорически запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленную ветошь. На дачных участках не сжигайте мусор и сухую траву — даже небольшая искра может привести к крупному пожару. Особую опасность представляют оставленные на солнце стеклянные бутылки и осколки — они работают как линзы и могут стать причиной возгорания.

Спасатели также рекомендуют сократить время пребывания на открытом солнце, особенно в полуденные часы, и строго соблюдать правила поведения на воде — не купаться в необорудованных местах и не оставлять детей без присмотра.

Жара простоит почти неделю и, судя по прогнозам, спадет лишь к следующим выходным.