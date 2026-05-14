Лето придет раньше срока: Нижегородцев ждет жара до +28 и солнечная погода в середине мая

Минувшая неделя в Нижнем Новгороде ознаменовалась дождями и прохладной погодой. Однако с наступлением выходных в город придет потепление, при этом осадки все же сохранятся. Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев 16 и 17 мая.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в пятницу, 15 мая, пасмурная погода еще даст о себе знать. Днем пройдут дожди, а воздух прогреется до +23 градусов. К вечеру облака начнут рассеиваться, осадки прекратятся, и температура опустится до +16.

Суббота, 16 мая, начнется с яркого утреннего солнца и +21. Ближе к обеду столбики термометров поднимутся до +26, однако вместе с теплом пройдет небольшой дождь. Уже к вечеру небо вновь прояснится, а температура воздуха будет держаться на уровне +22. Ночью станет свежее – около +17, и снова пройдут осадки.

По-летнему теплым и солнечным будет воскресенье, 17 мая. Весь день в Нижнем Новгороде будет светить солнце. Утренние +20 градусов к обеду сменятся почти июньскими +28. Вечером температура будет комфортной – +25, а ночью воздух охладится до +17. Осадков при такой теплой погоде не ожидается.

Тенденция на тепло сохранится и на следующей неделе. По прогнозу Гидрометцентра России, в Нижнем Новгороде в период с 11 по 20 мая 2026 года средняя декадная температура воздуха ожидается примерно на 5 градусов выше средних многолетних значений – +17…+19 при норме +12…+14.