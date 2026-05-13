Гайдаровский пруд в Арзамасе открыли после благоустройства. Фото: АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области»

В Арзамасе после масштабного благоустройства торжественно открыли Гайдаровский пруд. Заброшенная территория у водоёма превратилась в современное место для прогулок - с амфитеатром, смотровой площадкой, лавочками и даже двигающимся гусем высотой 185 сантиметров. В театрализованной церемонии приняли участие мэр города Александр Щелоков и директор АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера» Игорь Филиппов.

Работы провели в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Автором концепции выступила сама управляющая компания. По словам Игоря Филиппова, совсем недавно пруд был заброшен, а теперь это современное место для отдыха. Главная «фишка» пространства — ARзамасский гусь, украшенный деревянной резьбой. С помощью кинетического механизма птица двигается, привлекая внимание и взрослых, и детей. Прототипом скульптуры стала VR-модель, созданная в рамках фестиваля дополненной реальности и цифрового искусства «ARзамас».

Площадь обновлённой территории — больше 9 тысяч квадратных метров. Благоустройство затронуло участок вокруг пруда в границах улиц Горького и Ступина. Водоём и прилегающую территорию очистили. Вдоль одного из берегов проложили прогулочную зону длиной больше 200 метров с навесной смотровой площадкой и амфитеатром. Установили скамейки с навесами, урны. При входе разместили QR-код с подробной информацией о новом пространстве.

В оформлении территории отразили архитектурное наследие Арзамаса — использованы элементы деревянного зодчества и купеческих домов. Но есть и отсылки к литературе: пруд назван в честь писателя Аркадия Гайдара, который жил в Арзамасе и описал свои детские воспоминания, связанные с этим местом, в повести «Школа». Водоём находится недалеко от дома на улице Горького, где жила семья писателя. В новом пространстве установили корабельный штурвал и нанесли цитаты из произведений Гайдара.

- Без Гайдаровского пруда картина благоустройства исторического центра не была бы полной, - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков. - Мы прошли довольно длинный путь от неухоженного водоема к добротному месту для прогулок. И красивому – однозначно! В пространстве территории свой след оставил Гайдар и герои его произведений, символы Арзамаса и их современная подача.

Теперь улица Карла Маркса, Литературный перекрёсток и Гайдаровский пруд составляют единый прогулочный маршрут. И работа по преображению города продолжается.