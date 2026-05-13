В Нижнем Новгороде предложили запустить сеть ночных маршрутов, которые будут работать в летний период. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. Проект нацелен на решение проблемы возвращения пассажиров домой в темное время суток. Рассказываем, что известно о ночных автобусах в Нижнем Новгороде 2026: маршруты, расписание, до скольки ходят.

Когда запустят ночные автобусы в Нижнем Новгороде?

Запуск ночных маршрутов запланирован на 1 июня. Транспорт будет курсировать в течение всего летнего периода и завершит работу 30 сентября. Как подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, инициатива стала результатом анализа обращений пассажиров.

– Мы проанализировали жалобы, которые поступают от пассажиров, особенно в летний период. Под конкретные праздники, поезда дальнего следования мы запускаем ночные маршруты, – сказал Денис Рябинин.

Маршруты ночных автобусов в Нижнем Новгороде 2026

Маршруты будут следовать по четырём ключевым направлениям: «Верхние Печеры – Автовокзал «Щербинки», «М/р Комсомольский – Станция метро «Парк Культуры», «ЗКПД 4 – ЖК «Цветы», «ЖК «Торпедо» – Катер «Герой».

На пути следования маршруты охватят большинство районов города и будут пересекаться на центральных улицах: площадь Минина, площадь Горького, Нижне-Волжская набережная, улица Рождественская, Московский вокзал.

До скольки ходят ночные автобусы в Нижнем Новгороде 2026

Ожидается, что маршруты будут работать с 22:00 до 2:00-3:00 утра. Таким образом, нижегородцы смогут добраться до дома после поздних мероприятий.

– Наша задача была дать пассажирам возможность не завершать прогулки раньше времени, а где-то задержаться и на общественном транспорте доехать до своего дома, – сказал Денис Рябинин.

Расписание ночных автобусов в Нижнем Новгороде 2026

В настоящее время точное расписание пока формируется, однако по заверению замминистра транспорта региона, автобусы будут четко следовать расписанию. Это станет возможным благодаря отсутствию пробок в ночное время.

Кроме того, транспорт планируют синхронизировать с прибытием поезда «Буревестник» из Москвы. В периоды праздников количество транспортных единиц на маршрутах будет увеличено.