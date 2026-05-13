Жестокое преступление потрясло жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода. Труп избитого мужчины был обнаружен на лестничной клетке в одной из многоэтажек на улице Строкина. Как выяснилось, жертвой стал житель Пензенской области, имевший нарушения слуха и речи. Подробностями расследования рассказали в полиции и Следственном комитете Нижегородской области.

По версии следствия, погибший уже длительное время конфликтовал со своим знакомым, также имеющим проблемы со слухом и речью. В один из дней между ними могла произойти очередная ссора, и шестеро мужчин жестоко избили жителя Пензенской области, нанося удары по голове и туловищу. Травмы оказались настолько сильными, что он погиб на месте.

Сам инцидент произошел еще 9 апреля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Нижнему Новгороду совместно с коллегами из 19-го отдела Главного управления уголовного розыска МВД России провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В рамках служебной командировки в Московской области при силовой поддержке столичной Росгвардии все шестеро подозреваемых были задержаны спустя месяц. Ими оказались двое мужчин в возрасте 31 года, двое в возрасте 43 лет, 37-летний мужчина, 29-летний мужчина. Все задержанные – жители Московского и Вологодского регионов. Ранее они не были судимы.

9 мая в Автозаводском районном суде состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения. В зале присутствовал сурдопереводчик, так как задержанные имеют проблемы со слухом и речью. По решению суда все обвиняемые были заключены под стражу. Они пробудут в СИЗО как минимум до 8 июня. В настоящее время следователи СК России продолжают проводить комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.