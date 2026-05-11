Подопечные Вадима Гаранина пропустили два мяча на последних минутах встречи.

Настоящая футбольная драма развернулась вечером 11 мая на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде – «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ был в шаге от важнейшей победы над ЦСКА, однако в самой концовке упустил преимущество и проиграл со счётом 1:2, сообщает Чемпионат.

Первый тайм подарил нижегородским болельщикам надежду. На 44-й минуте Даниил Лесовой точно пробил по воротам армейцев и вывел хозяев вперёд. После этого «Пари НН» уверенно держал счёт и долгое время не позволял москвичам создать по-настоящему опасные моменты.

Казалось, что команда, наконец, сможет взять такие нужные очки в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге. Но концовка матча обернулась для стадиона настоящим шоком. На 89-й минуте Данила Козлов сравнял счёт, а уже через минуту Имран Фиров забил победный мяч.

– Очень сложно было – игроки ЦСКА доставили много проблем, даже не созданными моментами, а давлением. Но шансы у нас есть – настраиваемся. Ребята – профессионалы, будем делать то, что умеем, – прокомментировал матч главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин.

Особенно эмоционально на поражение отреагировали болельщики нижегородцев в соцсетях – фанаты не скрывали разочарования от исхода игры.

После поражения положение «Пари НН» в таблице остаётся крайне тяжёлым. Нижегородцы идут на 15-м месте и сохраняют лишь минимальные шансы подняться в зону стыковых матчей. Для этого команде необходимо побеждать в последнем туре и надеяться на осечку конкурентов.