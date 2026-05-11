Общество11 мая 2026 7:30

Трамвай №18 вернулся на маршрут в Нижнем Новгороде

Движение восстановили после реконструкции путей в Лапшихе
Евгения ФРОЛОВА
Перед запуском специалисты проверили состояние путей и контактной сети.

Движение трамвайного маршрута №18, который курсирует по направлению «Микрорайон Лапшиха – Площадь Лядова – Микрорайон Лапшиха», восстановили в Нижнем Новгороде. Перед возвращением вагонов на линию специалисты провели техническую проверку путей и контактной сети, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Накануне по маршруту прошел специальный вагон-вышка. С его помощью специалисты оценили состояние рельсового полотна, проверили работу контактной сети и устранили выявленные недочеты. Такая обкатка проводится перед полноценным запуском движения, чтобы убедиться в безопасности и надежности участка.

Напомним, трамвай №18 не работал с 1 по 10 мая. Ограничения были связаны с реконструкцией путей на разворотном кольце в микрорайоне Лапшиха. За это время рабочие обновили инфраструктуру и подготовили участок к дальнейшей эксплуатации.

При этом пассажиров предупредили, что в ближайшие дни на маршруте возможны кратковременные остановки. Они могут возникать из-за дополнительной настройки контактно-кабельной сети после завершения основных работ.