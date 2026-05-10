Дожди и резкое потепление: Погодные качели ждут Нижний Новгород на предстоящей неделе

На следующей неделе жителей Нижнего Новгорода ждут настоящие погодные качели. Сначала в городе установится прохладная и дождливая погода, однако уже ближе к выходным воздух прогреется почти до летних температур. Такие данные публикует сервис «Яндекс. Погода».

Понедельник, 11 мая, станет самым холодным днём недели. Днём столбики термометров поднимутся лишь до +10 градусов, при этом практически весь день будет идти дождь. Уже во вторник ситуация резко изменится: температура подскочит сразу до +20 градусов. Осадки полностью не уйдут – синоптики обещают облачность с прояснениями.

В среду в Нижнем Новгороде потеплеет ещё сильнее – до +21 градуса днём. Ночью ожидается около +14 градусов, а в первой половине дня возможны сильные дожди. Четверг и пятница пройдут при температуре около +22 градусов, однако солнце будет появляться редко: большую часть времени сохранится пасмурная погода.

Зато выходные, по предварительным данным, порадуют нижегородцев настоящим майским теплом. В субботу воздух прогреется до +25 градусов, а в воскресенье – до +24. Осадков синоптики не прогнозируют, небо обещает быть ясным и солнечным.