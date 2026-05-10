Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 мая 2026 11:45

Уголовный срок ждёт виновника смертельного ДТП с квадроциклом в Нижнем Новгороде

Пассажир квадроцикла погиб в аварии с легковушкой, не уступившей дорогу транспортному средству
Евгения ФРОЛОВА
Водителя «Лады» задержали после ДТП на Новокузнечихинской улице.

Водителя «Лады» задержали после ДТП на Новокузнечихинской улице.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Уголовное дело после смертельного ДТП с участием квадроцикла и легкового автомобиля возбуждено в Нижнем Новгороде. Авария произошла 9 мая на улице Новокузнечихинской. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» при повороте налево не уступил дорогу квадроциклу, который двигался по встречной полосе прямо. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

За рулём квадроцикла «X-Wolf 1000» находился 27-летний мужчина. Вместе с ним ехал 36-летний пассажир. После столкновения пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Водителя квадроцикла доставили в больницу.

Как сообщили в региональном управлении МВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Водитель легкового автомобиля, 53-летний мужчина, задержан.

В полиции вновь настоятельно напоминают о необходимости использовать защитную экипировку при поездках на квадроциклах и другом «безкабинном» транспорте. По словам правоохранителей, наличие шлема и специальной защиты нередко помогает избежать тяжёлых травм и снижает риск гибели при авариях.