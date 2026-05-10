Нижний Новгород широко отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая праздничные площадки работали во всех районах города: нижегородцы слушали фронтовые песни, смотрели исторические реконструкции, посещали выставки военной техники и угощались солдатской кашей. Главными точками притяжения стали Парк Победы, парк «Швейцария» и Нижегородский кремль.

Торжественные мероприятия начались утром у Вечного огня в Нижегородском кремле. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, силовых структур, волонтеры и кадеты возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и глава города Юрий Шалабаев.

– Праздник вселяет в наши сердца радость. И пусть, как в песне, мы его встречаем всегда «со слезами на глазах», но все равно это благостное событие – подвиг, который совершили наши предки, кто тогда с оружием в руках защищал Родину. Это великое счастье, что еще остались с нами ветераны, – обратился к участникам церемонии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После возложения цветов по территории кремля торжественным маршем прошли подразделения Нижегородского территориального гарнизона. Ветеранов сопровождали волонтеры Победы, а юные нижегородцы несли почетный караул у мемориала.

Одной из самых посещаемых площадок в этот день стал парк «Швейцария». Там нижегородцы увидели военно-историческую реконструкцию «Горьковчане против диверсантов». Бойцы в форме военных лет, пиротехнические эффекты и воссозданные сцены боев буквально переносили зрителей в события 1940-х годов.

Рядом работала интерактивная выставка «Оружие России – оружие Победы», где можно было рассмотреть образцы техники и узнать истории о вкладе Горького в победу над фашизмом. Для детей организовали мастер-классы и игровые площадки, а возле центральной площади весь день действовала полевая кухня. За солдатской кашей выстраивались очереди – аромат гречки с дымком собирал и взрослых, и детей.

Музыкальная программа в парке продолжалась до самого вечера. Перед зрителями выступили группа ВА-БАНКЪ вместе с Александром Ф. Скляром, оркестр Росгвардии, нижегородские коллективы и кавер-группы. Завершился концерт выступлением певицы Майи Балашовой.

Еще одной центральной площадкой стал Парк Победы. Там в течение дня проходили выступления военного оркестра, вокальных ансамблей и танцевальных коллективов. Камерный хор «Нижний Новгород» показал музыкальный спектакль «Горький. В тени войны», посвященный подвигу тружеников тыла и истории заводов ГАЗ, «Красное Сормово» и «Сокол» в годы войны.

Вечером тысячи нижегородцев собрались на концерт «Военные песни у Кремля». Со сцены прозвучали знаменитые композиции «Смуглянка», «Синий платочек», «Песня военных корреспондентов» и другие фронтовые хиты. Каждое выступление сопровождалось театрализованными постановками, а финалом праздника стало общее исполнение песни «День Победы».

Праздничные программы также прошли в Автозаводском парке, парке имени 1 Мая, «Дубках» и «Светлоярском». На сценах выступали детские коллективы, артисты и музыканты, а для гостей работали выставки военной техники и тематические площадки.

Несмотря на то, что традиционный Парад Победы в этом году не проводился из соображений безопасности, нижегородцы смогли присоединиться к онлайн-шествию «Бессмертного полка». На экранах транслировались фотографии фронтовиков и тружеников тыла со всего Приволжья.

Поздним вечером праздничную атмосферу поддержала и нижегородская телебашня. На ней включили тематическую подсветку с георгиевской лентой, изображением ордена Отечественной войны и световыми залпами салюта. А Дмитриевскую башню кремля украсила зрелищная мультимедийная инсталляция ко Дню Победы.