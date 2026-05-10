4,6 млн рублей перевел мошенникам нижегородец за несуществующий автомобиль

Замдиректора из Нижнего Новгорода потерял миллионы при покупке автомобиля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

69-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой крупного мошенничества при попытке купить автомобиль через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина нашел объявление о продаже интересующей его машины и связался с человеком, который представился сотрудником компании-продавца.

Во время общения стороны обсудили условия сделки, после чего покупателя убедили внести предоплату. Нижегородец несколькими переводами отправил на указанные счета 4 миллиона 591 тысячу рублей.

Как только последний платеж поступил, собеседник перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к мошенничеству.

В полиции напоминают о необходимости быть особенно осторожными при онлайн-покупках. Нижегородцам советуют не переводить крупные суммы незнакомым людям и тщательно проверять продавцов перед заключением сделок.