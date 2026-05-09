«Ели крыс, чтобы выжить»: 87-летний нижегородец Владимир Абрамов рассказал, как сумел пережить блокаду Ленинграда

Нижегородец рассказал о своей жизни в блокадном Ленинграде.

Мучительный голод, страшный холод и постоянные обстрелы – такой вспоминает свою жизнь в блокадном Ленинграде 87-летний нижегородец Владимир Михайлович Абрамов. В День Победы он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Нижний Новгород» обо всех ужасах войны и как сумел выжить, когда родные погибали один за другим.

Топили снег с кирпичной пылью

Советские войска освободили Ленинград от блокады в январе 1944 года. В ту пору Владимиру Михайловичу было всего пять лет. Однако ужасы той страшной войны он помнит до сих пор.

- У нас в семье почти все умерли от голода – брат, мама, отец…Это были страшные муки! Я остался один, совсем маленький, когда до меня добрался дедушка. Мы жили на улице Марата, в самом центре. Не знаю, как он сумел до меня дойти. Голодного, он притащил меня домой – и мы ели крыс. За счет этого и выжили! Мама, брат и отец не могли есть крысиное мясо, и умерли от голода. А для меня это было обычное мясо.

В годы войны Владимир Михайлович был слишком мал, и почти не помнит, как в ту пору жили его соседи. Главное, что запомнилось ему – это страшный голод и пронизывающий холод.

- Мы все были худющими, с распухшими от голода животами. Вши покрывали нас сплошной коркой, ведь мыться в Ленинград было негде – воды не было, туалеты не работали. Люди из последних сил ходили за водой на Неву. Те, кто не мог дойти до реки, пили дождевую воду и топили снег. Но снег был с кирпичной пылью. Помню, когда снег таял, то на дне оставался слой кирпичной пыли. Еще помню страшный холод. Я сидел укутанный во все, что только можно было найти в доме. И я завидовал тем, кто сидел у печки. Холод был такой, что дышишь на окно – и сразу появляется иней.

Жили в землянке

До сих пор историки задаются вопросом, как Ленинград сумел пережить трехлетнюю блокаду. У Владимира Михайловича свой ответ на этот вопрос:

- Мы выдержали, потому что такой у нас народ, соль Земли. Мы родились от этой земли, она нам родная, поэтому и выжили.

Как и многих других детей, маленького Володю вывезли из Ленинграда по дороге жизни на «большую землю».

- У дедушки было пять дочерей. Одна из них была замужем за капитаном, который и вывез меня из Ленинграда и оставил у своих родственников. Мы жили там в землянке, потому что все было переполнено. Я помню, что там все время сыпался песок, он был всюду – в голове, во рту, в еде.

Мечтали о крошечке хлеба

О жизни в блокадном Ленинграде Владимир Михайлович до сих пор вспоминает с содроганием. Это были страшные годы – и для него, и для тысяч других ленинградцев. Единственное, о чем они тогда мечтали – это кусочек хлеба.

- Мы все думали только о крошечке хлеба. Поэтому когда я стал писать стихи и песни, то и в песнях пишу об этом – о крошечке хлеба. Ни о чем другом мы тогда не могли думать.

После войны Владимировича Михайловича усыновил его родной дядя – Михаил Иванович. До 1938 года он работал главным механиком Балтийского завода в Ленинграде, а потом его направили в Северодвинск.

- Когда началась война, он не успел вернуться в Ленинград – тогда вокруг города уже было два кольца блокады. Когда после войны он пришел домой, то увидел, что на месте его дома одна большая воронка. А рядом я маленький бегал. Он спросил у деда – а это что за мальчик? Тот ответил – Володя, племянник твой. Так он меня и усыновил.

Успел поработать во всех районах области

Вместе с дядиной семьей маленький Володя перебрался в Северодвинск, где окончил школу и выучился на геодезиста. А в 1965-м году переехал в Горький.

- Здесь я стал работать геодезистом, отдал этому больше 30 лет жизни. Занимался строительством панельных домов. Я побывал во всех районах города и области. Везде, где были стройки, я успел поработать.

А получив статус блокадника, Владимир Михайлович открыл у себя новый талант – начал писать стихи. Сейчас у него вышло уже девять сборников – и все они о жизни, войне, мире и тех самых страшных воспоминаниях.

- Я пишу стихи не задумываясь. Могу на ходу, в трамвае или в автобусе что-то написать. Главное – взять бумагу и успеть записать, пока не забыл. А вдохновение будет всегда!

Благодарим за помощь в подготовке материала Нижегородский Дом ветеранов.