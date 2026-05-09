В Нижегородской области в разгаре День Победы. Для жителей и гостей города организованы концерты, тематические мастер-классы, выставки и многое другое. Праздничные мероприятия проходят в музеях, театрах и, конечно, парках Нижнего Новгорода. Одна из главных точек притяжения - парк «Швейцария».

День здесь начался с военно-исторической реконструкции «Горьковчане против диверсантов: оборона города», которая развернулась за планетарием №1. Бойцы в форме, аутентичное оружие, взрывы и даже полевая медицина воссоздают реальные боевые эпизоды Великой Отечественной.

На центральной площади тем временем заработала «Кухня Победы». Всех желающих угощают солдатской кашей, а их собралось немало. Аромат дымка и гречки собирает вокруг и взрослых, и детей.

Рядом с детским центром «Вега» организована военно-историческая интерактивная выставка «Оружие России - оружие Победы». Здесь можно рассмотреть редкие экспонаты и услышать рассказы о технике, которая помогала ковать Победу. Тут же проходят творческие мастер-классы для юных нижегородцев.

Музыкальная часть праздника тоже стартовала. Уже четвертый год подряд концертную программу Дня Победы открывает легендарная группа «ВА-БАНКЪ» и ее фронтмен Александр Ф. Скляр. Перед жителями и гостями города также выступят оркестр Росгвардии, нижегородские исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и кавер-группы.