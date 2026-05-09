Залпы салюта и армейские звезды: Праздничную подсветку включат на Нижегородской телебашне в День Победы

Праздничную подсветку включат на телебашне в Нижнем Новгороде в День Победы.

На Нижегородской телебашне в День Победы 9 мая включат праздничную подсветку, посвященную 81-ой годовщине Великой Победы. По случаю праздника самое высокое сооружение города украсят залпы светового салюта, армейские звезды и изображение ордена Отечественной войны.

Одновременно с этим на медиафасаде башни будут транслироваться фразы «День Победы», «9 Мая», «1945». На световом панно телебашни включат подсветку в цветах георгиевской ленты. Уже известно, что праздничная иллюминация на Нижегородской телебашне будет работать с 20:30 до 22:00.

Кроме того, в 21:00 праздничные огни зажгутся на антенно-мачтовых сооружениях Арзамаса, Сарова и Павлова.

СПРАВКА

196-метровая телебашня — самое высокое инженерное сооружение Нижнего Новгорода. Ее систему освещения составляют светодиодные пиксели, формирующие световое панно на ее гранях, и линейные прожекторы, образующие «световой пояс» по периметру технологической площадки на высоте 140 метров.