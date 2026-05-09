«Подвиг горьковчан – это пример единства фронта и тыла и любви к Родине» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы. В своем обращении он подчеркнул, что 9 Мая остается священной датой для всех поколений: именно Победа дала стране возможность жить, воспитывать детей и строить мирное будущее.

– Мы всегда будем встречать этот праздник со слезами на глазах, потому что эхо той войны до сих пор болезненно отзывается в истории каждой семьи, - считает губернатор.

День Победы в газетных полосах

На передовой плечом к плечу стояли представители всех республик и народов: разные языки, но Родина одна, и вера в победу над фашизмом была общей. Это, по словам губернатора, «братство, закаленное в огне сражений», и оно навсегда останется примером сплоченности и силы духа. В тылу же Победу добывали женщины, старики и подростки, которые «ковали щит страны»: на горьковских заводах собирали танки Т-34, подводные лодки, артиллерийские установки, автомобили и средства связи. Город выстоял под непрекращающимися бомбёжками.

Кроме текстового обращения, губернатор записал и видео, на фоне «Горьковской коммуны» - единственной газеты, выходившей всю войну без перерыва. На ее страницах запечатлены четыре военных года: тревога первых дней, мобилизация, быт и подвиги тыла, фронтовые сводки. А в победном выпуске от 9 мая 1945 года среди всеобщей радости затерялась крохотная заметка «Первенец мирного времени» о девочке, родившейся в день Победы.

Свое поздравление опубликовал и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Он напомнил, что 884 тысячи горьковчан ушли на фронт, а домой вернулись меньше половины. «Листаешь документы и становится страшно от цифр потерь», - написал он, приведя в пример дивизии, которые после боев приходилось набирать заново: 118-ю, прошедшую «ржевскую мясорубку», 279-ю, вырвавшуюся из окружения под Брянском, 137-ю из Арзамаса, где в ноябре 1941-го осталось 806 штыков, из целой дивизии. При этом 334 горьковчанина стали Героями Советского Союза.

– Их почти не осталось. Наших героев-фронтовиков и тружеников тыла. Сегодня все послевоенные поколения должны в ноги им поклониться. Спасибо родные! Мы помним и гордимся вами! – написал Евгений Люлин.

Мэр Юрий Шалабаев в своем поздравлении подчеркнул, что 9 Мая навсегда вписано в народную память как день гордости за подвиг и единство народа. Он напомнил, что Нижний Новгород по праву носит звание «Города трудовой доблести», а слова «Всё для фронта, всё для Победы!» для нижегородцев звучат по-особому.

Шалабаев также подчеркнул, что сегодня потомки героев с честью продолжают их дело в зоне специальной военной операции «В их жилах – кровь победителей, в их умах – память о подвиге дедов, в их сердцах – любовь к своей земле!», – сказал он, добавив, что долг наследников – не дать переписать историю и передать правду следующим поколениям.