Куда сходить в Нижнем Новгороде в День Победы 9 мая 2026. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде ко Дню Победы подготовили большую праздничную программу. Мероприятия пройдут во всех районах города на самых разных площадках – в парках, театрах и музеях. Рассказываем, куда сходить в Нижнем Новгороде в День Победы 9 мая 2026.

Программа мероприятий в День Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2026

В этом году Центральной площадкой празднования станет Парк Победы. Там запланирована большая культурная программа. Она начнется с выступления Военного оркестра Кстовского военного училища. После этого зрителей ждут номера от танцевальных коллективов, ансамблей и эстрадных вокалистов. Здесь же камерный хор «Нижний Новгород» представит спектакль «Горький. В тени войны» (12+). Он расскажет об истории ГАЗа, завода «Красное Сормово» и авиационного завода «Сокол» в годы войны.

Вечером в Парке Победы пройдет традиционный концерт «Военные песни у Кремля» (6+), который станет финальной точкой праздника. Здесь на одной сцене соберутся и профессиональные артисты, и обычные нижегородцы. В этом году программа концерта будет включать в себя восемь песен. Каждое выступление станет небольшим спектаклем. Зрители услышат «Смуглянку», «Синий платочек», «Песню военных корреспондентов» и другие народные хиты. Всего на концерте прозвучит восемь всеми любимых песен. Завершится праздник исполнением песни «День Победы», которую артисты исполнят вместе со зрителями.

Основные площадки празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2026

Также насыщенная программа ожидает нижегородцев в парке «Швейцария». Здесь зрители увидят историческую реконструкцию «Горьковчане против диверсантов», интерактивную выставку военной техники, а для детей подготовлены многочисленные мастер-классы. В течение дня на центральной площади парка будет работать полевая кухня. Тем временем на главной сцене выступят группа «ВА-БАНКЪ» с Александром Ф. Скляром, оркестр Росгвардии, а также нижегородские артисты и творческие коллективы. Завершит вечер концерт певицы Майи Балашовой.

Праздничные мероприятия запланированы и в других парках - Автозаводский, имени 1 Мая, «Дубки» и «Светлоярский». В частности, на главной сцене в парке имени 1 Мая пройдет праздничный концерт. Здесь нижегородцы смогут увидеть многочисленные выступления артистов, вокальных ансамблей и танцевальных коллективов. Завершится праздник выступлением российского певца Алексея Гомана. В течение всего дня у центрального входа в парк будет работать выставка военной техники.

В Автозаводском парке праздничная программа начнется с выступления воспитанников районных детских школ искусств. Концерт продолжат вокальные и танцевальные коллективы ДК «ГАЗ». Также зрители услышат кавер-версии известных фронтовых песен в исполнении военно-патриотической группы «Солдаты Фортуны».

Помимо концертных программ в парках Нижнего Новгорода в День Победы запланированы игры для детей и творческие мастер-классы.