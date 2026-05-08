Площадку для выгула собак обустраивают в «Зоозащите-НН» по поручению Шалабаева.

Новую реабилитационную площадку для выгула собак обустраивают на территории ветеринарного госпиталя «Зоозащита-НН» при поддержке администрации Нижнего Новгорода по поручению главы города Юрия Шалабаева. Уже известно, что на этой площадке будут проходить занятия для собак с кинологами и волонтерами. Эта мера поможет ускоренной социализации бездомных животных – проводя больше времени с человеком, они станут намного более ласковыми и контактными.

- Уже достаточно давно мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Сострадание НН», - напомнил первый заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов. - Это большая задача, которая нужна городу. Во-первых, это социализация животных, а во-вторых, это воспитание, формирование культуры ответственного обращения с животными у граждан.

По поручению Юрия Шалабаева администрация уже давно оказывает помощь и поддержку госпиталю «Зоозащита-НН» и приюту «Сострадание». В частности, в рамках общих социальных проектов администрация города финансирует вакцинацию, стерилизацию и неотложное лечение бездомных животных. Уже третий год администрация субсидирует затраты приюта на коммунальные услуги, противопожарную безопасность, дезинфекцию и видеонаблюдение. А с 2025 года городские власти по решению мэра начали компенсировать и часть затрат на ветеринарную помощь бездомным животным.

- Ветеринарная помощь очень дорогая и благодаря поддержке муниципалитета животные остаются жить, – подчеркнул Алексей Краснов.

Все это дает свои результаты – число бездомных животных в Нижнем Новгороде ежегодно сокращается. Люди все с большей готовностью забирают их домой и в целом более ответственно относятся к питомцам.

В рамках месячника по благоустройству, объявленного Юрием Шалабаевым, на территории госпиталя работали и сотрудники Горкомэкологии Нижнего Новгород. Они высаживали деревья и кустарники, помогали с обустройством новой площадки для выгула.

- Для большого города, как Нижний Новгород, очень важны организации, которые системно решают проблему бездомных животных: обеспечивают их размещение, уход, социализацию, - уверена начальник лаборатории Горкомэкологии Елена Целикина. - Мы работаем с этим приютом на постоянной основе, у нас заключён контракт. Такие фонды помогают снять напряжение между сторонниками и противниками животных, делают город безопаснее и гуманнее.

Помимо новой площадки для выгула, в ветеринарном госпитале обустроили новые теплые вольеры для постоперационного содержания животных. Там заменили полы и настенные покрытия, систему вентиляции и отопления, установили дополнительные насосы. В зимний период это позволит быстрее проводить реабилитацию животных. Однако первые пациенты обживают новые боксы уже сейчас.

- Тёплые боксы очень удобны для работы с животными, особенно с животными без владельцев, потому что сокращают период реабилитации после операции, - рассказал руководитель госпиталя«Зоозащита-НН»Илья Казаков. - Поддержка администрации для нас неоценима: город помогает оплачивать коммунальные услуги, субсидирует неотложную ветеринарную помощь и компенсирует расходы на противопожарную безопасность. В последние годы пожертвований стало заметно меньше, и любая помощь от муниципалитета – настоящее подспорье.