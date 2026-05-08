Песни Победы прозвучат на вокзале в Нижнем Новгороде 9 мая. Фото: пресс-служба ГЖД

Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде превратится в концертную площадку в День Победы 9 мая. Жителей и гостей Нижнего Новгорода, а также других городов Горьковской магистрали — Мурома, Кирова, Казани и Ижевска — ждут выступления творческих коллективов с песнями военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В столице Приволжья концерт начнётся в 10 утра и продлится час. Для пассажиров и всех желающих выступят артисты ансамбля народной песни «Любава». Вход на все мероприятия свободный. Нижегородцы могут просто прийти на вокзал, даже если они никуда не уезжают — послушать знакомые с детства мелодии, вспомнить и просто проникнуться атмосферой праздника. 9 мая музыка Победы будет звучать для всех.

Кроме того, 8 мая на пути рядом с мемориальным комплексом «Бронепоезд Козьма Минин» перед Центральным дворцом культуры железнодорожников прибыл мемориальный состав «Поезд Победы».