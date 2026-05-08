Июльская жара в мае: В Нижнем Новгороде побит 59-летний температурный рекорд

Июльская жара накрыла Нижний Новгород в мае. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние несколько дней нижегородцы по-настоящему наслаждались летним зноем. Солнце пекло по-июльски, воздух прогревался так, что многие уже переоделись в шорты и сандалии. Особенно жарко стало 7 мая — в этот день природа, кажется, решила напомнить, что календарь иногда врёт.

Как сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале, такого тепла в Нижнем Новгороде 7 мая не было почти 60 лет. Столбики термометров поднялись до отметки +27,1 градуса. Это на 0,4 градуса выше прежнего рекорда, установленного аж в 1967 году — тогда воздух прогрелся до +26,7. И это не единственное достижение: минувший день стал самым жарким для 7 мая во многих городах центральной России. В Смоленске, Калуге, Туле, Орле и нескольких подмосковных городах также были побиты многолетние рекорды.

В Москве на главной метеостанции ВДНХ было +28,8, а в некоторых районах столбики вообще перешагнули 30-градусный рубеж.

Однако, как это часто бывает в мае, наслаждаться летним зноем удалось недолго. Пятидневное «метеорологическое» лето, которое так радовало нижегородцев, закончилось. И теперь тех, кто уже успел привыкнуть к теплу, ждёт резкий контраст.

Сегодня в регион приходят так называемые черёмуховые холода. Штормовой фронт накрывает среднюю полосу Русской равнины, и погода резко меняется. Особенно неприятный сюрприз готовится на День Победы: 9 мая похолодание достигнет своего пика. Долгожданные майские праздники омрачит не только низкая температура, но и штормовой ветер — его порывы в Нижегородской области могут достигать 15–20 метров в секунду.

Так что куртки и ветровки, которые многие уже успели отправить на дальнюю полку шкафа, придётся срочно доставать обратно. Впереди — несколько дней совсем не летней погоды. Остаётся надеяться, что 30-градусная жара всё же вернётся, но теперь уже по расписанию — в календарное лето. А пока нижегородцам стоит беречь себя от ветра и перепадов температуры. Весна в этом году, как всегда, непредсказуема.