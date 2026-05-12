Житель Лукояновского округа украл у пенсионерки продуктов почти на 15 тысяч рублей.

Возвращаясь домой после поездки в районный центр, 77-летняя пенсионерка из Лукояновского округа и подумать не могла, что ее холодильник обчистил кулинарный вор. Злоумышленник вынес продуктовых запасов на 14,5 тысячи рублей. О ходе расследования гастрономического преступления рассказали в пресс-службе полиции Нижегородской области.

Сразу после обращения женщины полицейские начали работу. Сотрудники напали на след 61-летнего ранее судимого местного жителя. Он долго не сопротивлялся и сознался в содеянном.

В ходе допроса мужчина рассказал, что над кражей долго не думал. Заметив, что хозяйка дома уехала в районный центр, он вооружился пассатижами, мешком побольше и отправился на «дело». Аккуратно вытащив стекло из окна, он просочился в коридор и направился прямиком к холодильнику, будто пришёл на плановую ревизию. Улов оказался богатым: 10 банок консервов, 12 плиток шоколада, майонез, полкило стейков форели, два килограмма свиного сала, килограмм птицы и полкило сливочного масла.

На этом можно было бы и уходить, однако душа вора потребовала десерт. Тогда он залез в шифоньер и обнаружил там полуторалитровую банку мёда, которую незамедлительно прихватил с собой. Не забыл взломщик забрать с кухни сухое молоко и сахар. Решив, что поход за продуктами должен быть полноценным, он упаковал в коридоре три трёхлитровые банки тушёнки, две банки варенья из чёрной смородины, три литра растительного масла и пакет вермишели. Наконец набив доверху свой мешок, мужчина покинул дом, аккуратно поставив на место окно.

Вернувшись домой, взломщик съел все украденные продукты самостоятельно. Однако радоваться пришлось недолго, на него быстро вышли сотрудники полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище. Взломщик поживился продуктами почти на 15 тысяч рублей, за это ему грозит до шести лет тюрьмы. Пока идет расследование, он находится под подпиской о невыезде, однако должен соблюдать надлежащее поведение. Полиция тем временем проверяет его причастность к другим преступлениям, вдруг где-то в округе всплывет эпизод с кражей баночки красной икры.