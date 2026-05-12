Глухонемого мужчину жестоко убили в Нижнем Новгороде: шесть человек взяты под стражу

Преступление было совершено еще 9 апреля 2026 года. Фото: Нижегородский областной суд

В одной многоэтажек Нижнего Новгорода произошло жестокое убийство. Жертвой массового нападения стал мужчина с нарушениями слуха и речи. Подробностями резонансной истории поделилась пресс-служба Нижегородского областного суда.

По данным следствия, преступление было совершено еще 9 апреля 2026 года. Днем на лестничной площадке одного из домов по улице Строкина в Автозаводском районе группа людей напала на глухонемого мужчину. Потерпевший получил серьезные травмы, которые стали для него смертельными.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Под подозрение попали шесть местных жителей, которые также могут иметь нарушения слуха и речи. 9 мая в Автозаводском районном суде всем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а на самом заседании присутствовал сурдопереводчик. Теперь задержанные останутся в СИЗО как минимум до 8 июня.