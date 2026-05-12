Смертельный вирус с симптомами ОРВИ: Нижегородский инфекционист рассказал, стоит ли бояться хантавируса

История с хантавирусом, обнаруженным на борту лайнера MV Hondius, взволновала почти все население планеты. Люди боятся вспышки смертельной инфекции, как это было с COVID-19. Но может ли хантавирус с борта судна попасть на территорию нашей страны, чего стоит опасаться жителям Нижегородской области и кто попадает в зону риска «КП-Нижний Новгород» рассказал врач-инфекционист ПОМЦ ФМБА России Данила Пименов.

Лихорадка, передающаяся грызунами

На сегодняшний день эпидемиологи насчитывают более 50 разных видов хантавируса, который вызывает геморрагическую лихорадку и легочный синдром. Первый в народе известен больше как «Мышиная лихорадка» распространенная в Европе, Азии и даже России. Смертность от него в среднем составляет около 12 процентов.

О легочной лихорадке или ортохантавирусе Анды в России мало кто слышал, так как больше всего синдром распространен в Северной и Южной Америке. Смертность от этого вируса куда выше, чем от «мышиной лихорадки» и может доходить до 60 процентов.

Заражение от пыли

Прямыми источниками хантавируса являются грызуны: мыши-полевки, крысы и летучие мыши. Однако через укусы инфекция передается редко. Чаще всего вирус попадает в организм человека при вдыхании пыли с микрочастичками помета, слюны или мочи грызунов.

В России вспышки хантавируса наблюдаются больше весной, когда люди выезжают загород, чтобы подготовить дома и участки к началу дачного сезона. Порой именно обычная генеральная уборка приводит к заражению.

Надышаться «неправильной» пылью можно также на складах, в гаражах и амбарах, которые консервировались на зиму. Опасность поджидает и на природе – достаточно съесть немытые ягоды.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере

Известный не один десяток лет хантавирус снова взволновал весь мир после ЧП на круизном лайнере MV Hondius, на борту которого находились 147 человек из 23 стран.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на лайнере.

Первой жертвой стал 70-летний гражданин Нидерландов. Его тело доставили на остров Святой Елены. Позже его жена начала жаловаться на слабость и спутанность сознания. 69-летнюю женщину эвакуировали в Южную Африку, но через два дня она умерла в больнице Йоханнесбурга.

Вероятнее всего пассажиры лайнера заразились ортохантавирусом Анд, который с трудом и при очень тесном контакте может передаваться от человека к человеку. Небольшие каюты корабля, общий стол, расстояние в пределах нескольких метров только способствовали распространению болезни. Всего на лайнере было зафиксировано 7 – 8 случаев заражения хантавирусом, три человека скончались. Значительная часть пассажиров успела покинуть судно и разъехаться по разным странам еще до введения на борту карантина. Среди них были граждане США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и других стран. Затем они контактировали со многими людьми в аэропортах и на международных авиарейсах.

Тем временем лайнер встал на якорь в порту Гранадилья на Канарских островах, где проходит эвакуация пассажиров. После этого судно направится в Нидерланды для проведения полной дезинфекции.

Маскируется под ОРВИ

В первые дни заражения симптомы хантавируса легко спутать с обычным ОРВИ или гриппом. Для заболевания характерны повышенная температура, боли в мышцах, особенно спины, а также уменьшение количества мочи, покраснение лица и слизистых, появление «тумана» или сетки перед глазами.

При этом специфического лечения от хантавируса нет, так как он очень быстро мутирует и обходит иммунитет зараженного животного или человека. Мышиную лихорадку можно победить введением внутривенно противовирусных препаратов. При легочном синдроме применяют только поддерживающую терапию. В тяжелых случаях может понадобиться искусственная вентиляция легких и гемодиализ.

Хантавирус в России и Нижегородской области

На территории России хантавирусом ежегодно заболевает около семи тысяч человек. В основном случаи заражения регистрируются среди тех, кто работает на природе, ходит в походы, прибирает дачи, старые постройки или убирает сено.

В Нижегородской области больше других распространен хантавирус «Пуумала», вызывающий мышиную лихорадку. Он отличается от южноамериканского варианта хантавируса «Андский», обнаруженного на лайнере MV Hondius, тем, что не передается от человека к человеку. Заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей продукты жизнедеятельности грызунов.

– Люди в нашем регионе болеют в пять раз чаще, чем в среднем по России. Пик приходится на летне-осенний период, а основная локация риска – это садово-дачные участки и леса. Городская среда в этом плане гораздо безопаснее, – сказал врач-инфекционист Данила Пименов.

Случаи заболевания вирусом Пуумала регистрируются в Нижегородской области ежегодно. Так, в 2024 году им болели около 400 человек, все из них выздоровели благодаря своевременному обращению к врачу.

Распространение вируса и прогнозы для Нижегородской области

Эпидемии, как это было при коронавирусной инфекции, ученые не ожидают, так как передача вируса от человека к человеку все же очень редка. То, что хантавирус с лайнера может добраться до России, маловероятно, ведь судно находится под контролем и далеко от границ нашей страны.

– Риск попадания вируса «Андский» с лайнера в Нижегородскую область ничтожно мал, – успокаивает Данила Пименов. – Пассажиры лайнера наблюдаются врачами, и ситуацию контролирует ВОЗ. В России безопасность обеспечивает система «Санитарный щит», созданная для оперативного блокирования подобных биологических угроз на границе.

Кроме того, по данным Ассоциации Туроператоров России, в нашей стране не продавались путевки на этот круиз, а значит, вероятность того, что на борту могли оказаться наши соотечественники, также крайне мала. Тем не менее Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

