Смертельный вирус с симптомами ОРВИ: Нижегородский инфекционист рассказал, стоит ли бояться хантавируса

История с хантавирусом, обнаруженным на борту лайнера MV Hondius, взволновала почти все население планеты. Люди боятся вспышки смертельной инфекции, как это было с COVID-19. Но может ли хантавирус с борта судна попасть на территорию нашей страны, чего стоит опасаться жителям Нижегородской области и кто попадает в зону риска «КП-Нижний Новгород» рассказал врач-инфекционист ПОМЦ ФМБА России Данила Пименов.
На сегодняшний день эпидемиологи насчитывают более 50 разных видов хантавируса, который вызывает геморрагическую лихорадку и легочный синдром. Первый в народе известен больше как «Мышиная лихорадка» распространенная в Европе, Азии и даже России. Смертность от него в среднем составляет около 12 процентов.
О легочной лихорадке или ортохантавирусе Анды в России мало кто слышал, так как больше всего синдром распространен в Северной и Южной Америке. Смертность от этого вируса куда выше, чем от «мышиной лихорадки» и может доходить до 60 процентов.
Прямыми источниками хантавируса являются грызуны: мыши-полевки, крысы и летучие мыши. Однако через укусы инфекция передается редко. Чаще всего вирус попадает в организм человека при вдыхании пыли с микрочастичками помета, слюны или мочи грызунов.
В России вспышки хантавируса наблюдаются больше весной, когда люди выезжают загород, чтобы подготовить дома и участки к началу дачного сезона. Порой именно обычная генеральная уборка приводит к заражению.
Надышаться «неправильной» пылью можно также на складах, в гаражах и амбарах, которые консервировались на зиму. Опасность поджидает и на природе – достаточно съесть немытые ягоды.
4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на лайнере.
Первой жертвой стал 70-летний гражданин Нидерландов. Его тело доставили на остров Святой Елены. Позже его жена начала жаловаться на слабость и спутанность сознания. 69-летнюю женщину эвакуировали в Южную Африку, но через два дня она умерла в больнице Йоханнесбурга.
Вероятнее всего пассажиры лайнера заразились ортохантавирусом Анд, который с трудом и при очень тесном контакте может передаваться от человека к человеку. Небольшие каюты корабля, общий стол, расстояние в пределах нескольких метров только способствовали распространению болезни. Всего на лайнере было зафиксировано 7 – 8 случаев заражения хантавирусом, три человека скончались. Значительная часть пассажиров успела покинуть судно и разъехаться по разным странам еще до введения на борту карантина. Среди них были граждане США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и других стран. Затем они контактировали со многими людьми в аэропортах и на международных авиарейсах.
Тем временем лайнер встал на якорь в порту Гранадилья на Канарских островах, где проходит эвакуация пассажиров. После этого судно направится в Нидерланды для проведения полной дезинфекции.
В первые дни заражения симптомы хантавируса легко спутать с обычным ОРВИ или гриппом. Для заболевания характерны повышенная температура, боли в мышцах, особенно спины, а также уменьшение количества мочи, покраснение лица и слизистых, появление «тумана» или сетки перед глазами.
При этом специфического лечения от хантавируса нет, так как он очень быстро мутирует и обходит иммунитет зараженного животного или человека. Мышиную лихорадку можно победить введением внутривенно противовирусных препаратов. При легочном синдроме применяют только поддерживающую терапию. В тяжелых случаях может понадобиться искусственная вентиляция легких и гемодиализ.
На территории России хантавирусом ежегодно заболевает около семи тысяч человек. В основном случаи заражения регистрируются среди тех, кто работает на природе, ходит в походы, прибирает дачи, старые постройки или убирает сено.
В Нижегородской области больше других распространен хантавирус «Пуумала», вызывающий мышиную лихорадку. Он отличается от южноамериканского варианта хантавируса «Андский», обнаруженного на лайнере MV Hondius, тем, что не передается от человека к человеку. Заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей продукты жизнедеятельности грызунов.
– Люди в нашем регионе болеют в пять раз чаще, чем в среднем по России. Пик приходится на летне-осенний период, а основная локация риска – это садово-дачные участки и леса. Городская среда в этом плане гораздо безопаснее, – сказал врач-инфекционист Данила Пименов.
Случаи заболевания вирусом Пуумала регистрируются в Нижегородской области ежегодно. Так, в 2024 году им болели около 400 человек, все из них выздоровели благодаря своевременному обращению к врачу.
Эпидемии, как это было при коронавирусной инфекции, ученые не ожидают, так как передача вируса от человека к человеку все же очень редка. То, что хантавирус с лайнера может добраться до России, маловероятно, ведь судно находится под контролем и далеко от границ нашей страны.
– Риск попадания вируса «Андский» с лайнера в Нижегородскую область ничтожно мал, – успокаивает Данила Пименов. – Пассажиры лайнера наблюдаются врачами, и ситуацию контролирует ВОЗ. В России безопасность обеспечивает система «Санитарный щит», созданная для оперативного блокирования подобных биологических угроз на границе.
Кроме того, по данным Ассоциации Туроператоров России, в нашей стране не продавались путевки на этот круиз, а значит, вероятность того, что на борту могли оказаться наши соотечественники, также крайне мала. Тем не менее Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
