В Нижний Новгород идут июльские выходные: синоптики обещают до +29 градусов

В Нижний Новгород идет июльское тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Затяжные холода, которые так задержались этой весной, наконец-то отступают. Уже к выходным в Нижнем Новгороде установится по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +28…+29 градусов - это почти июльская жара.

- В течение рабочей недели атмосферу над Южной Россией будут дестабилизировать системы фронтальных разделов. В результате здесь станут формироваться очаги мощной облачности, несущие с собой ливни и грозы. Но сюда будет поступать хорошо прогревшийся воздух, - сообщает центр метеопрогнозов «Фобос».

В начале короткой рабочей недели небо ещё будет хмурым. Во вторник и среду велика вероятность дождей и гроз. Но с каждым днём будет становиться всё теплее: сегодня воздух прогреется до +19, в среду — до +21. А в четверг и пятницу термометры покажут уже +23…+25 градусов, выглянет солнце, облачность станет переменной.

Главный сюрприз припасён на выходные. В субботу и воскресенье в Нижнем Новгороде ожидается солнечная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до отметок +28…+29 градусов. Впору доставать шезлонги и загорать.

Ночные температуры тоже будут радовать. Если в начале недели ночью ещё прохладно — около +13, то к выходным воздух не будет остывать ниже +18. Самое время для дачников: можно начинать высаживать рассаду в открытый грунт, ведь риск возвратных заморозков снижается с каждым днем.